Se registran más infartos en Yucatán por estrés y pandemia

MÉRIDA, Yuc.- Ante el crecimiento industrial y económico que ha tenido el Estado en los últimos años, también se ha incrementado el estrés en la vida diaria, aspecto que se ha detonado por el confinamiento a partir de la pandemia del Covid, y todo eso, sumado al estilo de vida de la población, está derivando en un mayor número de infartos en personas cada vez más jóvenes.

“Lamentablemente, lo que estamos viendo en los últimos años es que más pacientes jóvenes se están infartando, esto además del estrés de la vida actual se debe al sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión, mal controladas. Si a esto le sumamos la crisis en salud por la pandemia, en donde estas enfermedades se han descuidado, tenemos un caldo de cultivo perfecto”, aseveró Jacinto Herrera León, especialista en medicina interna.

Señaló que un alto porcentaje de la población que se acerca (en cifras conservadoras) al 50% de la población padece diabetes e hipertensión.

Al menos la mitad de estas personas, no mantiene un buen control de sus males. “Esta condición, a la larga, va a producir daños en las paredes de las arterias (endotelio), lo que produce infartos.

Más estrés en Yucatán

En años anteriores, se consideraba a los estados al norte y centro del país los de mayor incidencia de infartos, que es un mal relacionado también con el estrés que se vive en las grandes urbes; sin embargo, Yucatán va registrando cada vez más eventos de este tipo. Solo hay que ver las estadísticas”, advirtió.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, al corte del 4 de septiembre se tiene el registro de 692 casos de infartos al corazón, para un incremento considerable del 77 por ciento con respecto al año pasado cuando al mismo corte se tenían 391 casos.

Es importante destacar que la cifra de estos eventos registrada este 2021, ya superó al acumulado al finalizar 2020 que fue de 616 casos, para un incremento de 12.3 por ciento.

Mala dieta

Ante este panorama, Jacinto Herrera León indicó que la dieta de los yucatecos es un factor que pesa en el incremento de los casos, debido a su riqueza en grasas saturadas.

“La dieta de la población en Yucatán no es la más adecuada, ya que no se incluyen las porciones de fruta y verdura recomendadas. No se bebe la cantidad idónea de agua y sí, en cambio, se consumen muchos refrescos embotellados. Todo esto a la larga va a favorecer que cada vez haya pacientes más jóvenes que sufran infartos”, aseveró el también especialista en reumatología.

“Necesitamos bajar las cifras de los infartos, pero, para poder implementar adecuadas y serias políticas en salud, se requiere que los datos sean precisos. Hay hospitales tanto públicos como privados que no siempre reportan estos eventos a las autoridades de salud”.

¿Cuáles son los síntomas de que se producirá un infarto?

Los síntomas más comunes en hombres y mujeres son:

Molestias en el pecho: A menudo se presentan al centro o al lado izquierdo. Por lo general, dura varios minutos. Puede irse y regresar. Puede sentirse como presión, estrechez, plenitud o dolor. También puede sentirse como acidez o indigestión.

Falta de aire: Algunas veces es el único síntoma que se presenta. Puede sentirlo antes o durante las molestias en el pecho. Puede ocurrir cuando está descansando o haciendo un poco de actividad física

Dolor en la parte superior del pecho: Puede sentir dolor o molestias en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros, el cuello, la mandíbula o la parte superior del estómago

Otros síntomas son:

Náuseas

Vómitos

Mareos

Aturdimiento

Sudor frío

Hay que señalar que algunas veces las mujeres presentan diferentes síntomas que los hombres. Por ejemplo, es más probable que se sientan cansadas sin ninguna razón.

