Exigen inhabilitar a ex mandos del Iepac

Dos funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) enfrentan denuncias para que sean inhabilitados, porque a menos de un año de haberse separado de sus cargos, ejercen funciones de manejo electoral en el Comité Estatal del partido Morena, con lo cual violaron la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

La ciudadana Gloria Patricia Fuenmayor Restrepo interpuso demandas contra Hidalgo Victoria Maldonado y Christian Rolando Hurtado Can, ex secretario ejecutivo y ex director de Participación Ciudadana, respectivamente, del Iepac.

En diciembre pasado, antes de concluir su periodo, Hidalgo Victoria dejó el citado cargo que ejerció más de seis años y por el cual obtuvo un fondo de retiro por un millón 885 mil 797 pesos y una liquidación de un millón 629 mil 820 pesos.

Entre los pendientes que se le atribuyen figuran la falla del PREP en las elecciones 2018, la contratación de vehículos para la jornada electoral de 2021 con mayor costo, por lo que el organismo electoral erogó varios millones de pesos. Mientras que Hurtado Can se separó en noviembre pasado del puesto que ocupó por más de diez años.

Ambos ex funcionarios actualmente ocupan los cargos de representantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Consejo General del Iepac, respectivamente.

Las denuncias fueron interpuestas Fuenmayor Restrepo ante el titular del Órgano Interno de Control del Iepac, Wilberth Arturo Salazar Durán, y ante la Contraloría General.

Señala que ambos ex funcionarios violaron los artículos 57 y 58 de la citada Ley de Responsabilidades del Estado, y el Artículo 55 de la federal Ley General de Responsabilidad Administrativa, toda vez que ocuparon mandos superiores, manejaron información privilegiada y tomaron decisiones torales relacionadas con el ámbito electoral y de los partidos políticos en Yucatán.

Argumentos

En la querella, de la cual este rotativo tiene una copia, Fuenmayor Restrepo señala que “incurre en responsabilidad administrativa cuando el servidor público pueda obtener u obtenga cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de la información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento como servidor público, se contrató en un partido político para beneficiarse de esas ventajas que posee y para obtener beneficios privados para sí y para su actual partido político”.

En este sentido agregó: “exijo a nombre de la sociedad yucateca una investigación completa de los hechos denunciados y que se castigue a los responsables mediante su inhabilitación para ejercer cargos públicos y para ejercer labores partidistas o en el sector privado que tengan que ver con la materia electoral, ya que causan perjuicios evidentes a la sociedad”.

En la denuncia, Gloria Patricia Fuenmayor también señaló que “el conocimiento profundo del Iepac que tiene el ex funcionario Victoria Maldonado sucede porque al haber sido funcionario con mando superior, tiene conocimiento de las actividades más importantes que se desarrollan en el Instituto Electoral, goza de confianza absoluta, tienen información privilegiada sobre procedimientos, normas, presupuestos, secretos profesionales, carencias institucionales, a los que estaban obligados de respetar por su deber de lealtad e integridad. Lo que es más grave aún si se toma en cuenta que incluso Victoria Maldonado representaba legalmente al Iepac”.

