Dirigentes del sector comercio de la ciudad alertaron sobre un posible incremento de precios en Mérida durante el arranque del 2023, por lo que la cuesta de enero podría ser una de las más pronunciadas de los últimos 20 en que el índice inflacionario alcance los dos dígitos.

Pese que a nivel nacional la inflación registró una desaceleración durante el mes pasado, en Yucatán los precios alcanzaron su punto más elevado, con 9.97 por ciento, donde el precio de la energía eléctrica al terminarse el subsidio el costo escaló a 20.3 por ciento.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Iván Rodríguez Gasque, advirtió que el mes de enero podría ser uno de los más caros que se tenga registro en la historia del país.

Drástico incremento de precios en Mérida

Reconoció que la inflación será un complicado escalón que superar para todos los sectores, sobre todo porque ha sido una constante desde finales de 2021 y esto ha ocasionado incrementos notables a los productos, primordialmente de la canasta básica, que incluye frutas, verduras, cárnicos, lácteos y productos procesados.

Apuntó que, las previsiones de los especialistas es que, la inflación se mantendrá durante todo 2023, lo que ocasionará reetiquetado de precios, mayores costos en los insumos básicos y alzas en alimentos y productos indispensables en la mesa de las familias.

“La inflación no es una situación local, sino internacional, derivado del conflicto bélico en Europa y costos de energéticos, que están ocasionando precios volátiles para gasolinas, fertilizantes, granos y alimentos elaborados”, dijo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, (Canacope), Jorge Cardeña Licona, advirtió que efectos como el precio elevado de la energía eléctrica incrementaría costos de productos y servicios en enero venidero.

Apuntó que se espera una complicada cuesta de inicio de año, donde el costo de la energía eléctrica sube hasta un 30 por ciento, lo que también se traduce en incremento de productos y servicios.

“El panorama no pinta nada bien, quizás hay que ser realista; mucha gente desgraciadamente está careciendo de mucha solvencia económica, los sueldos que tienen son bajos, prácticamente esto hará que compre poco o no se compre, no como en años anteriores, por lo que, el aumento del salario no ayudará y hará falta dinero para cubrir las necesidades económicas”, dijo.