Inicia vacunación para jóvenes yucatecos de 18 años en adelante

Nuevas jornadas de vacuna de refuerzo para los jóvenes de municipios yucatecos.

Del 28 de febrero al 4 de marzo, personas de 18 a 39 años de edad de 24 municipios del interior del estado recibirán su refuerzo de la vacuna contra el Coronavirus.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades estatales de salud, la aplicación de las terceras dosis será en Motul, Temozón, Espita, Conkal, Muna, Baca, Dzilam González, Uayma, Sucilá, Chumayel y Yaxkukul.

Además, en Cantamayec, Sinanché, Bokobá, Telchac Puerto, Yobaín, Sudzal, Cuncunul, Teya, Suma, Sanahcat y Quintana Roo, Peto y Halachó.

La aplicación de los refuerzos se realizará en los módulos a cargo de la Secretaría de Salud estatal y el IMSS Bienestar, y será de la siguiente forma:

-El lunes 28 de febrero iniciará en Motul, Peto, Halachó, Temozón y Espita.

-El martes 1 de marzo, en Conkal, Muna, Baca, Dzilam González y Uayma.

-El miércoles 2 en Sucilá, Chumayel, Yaxkukul, Cantamayec y Sinanché.

-El jueves 3 en Bokobá, Telchac Puerto, Yobaín, Sudzal y Cuncunul.

-Finalmente, el viernes 4, en Teya, Suma, Sanahcat y Quintana Roo.

Hay que mencionar que a esta jornada de vacunación también podrán acudir por su refuerzo mujeres embarazadas, así como personas que, por algún motivo, no han podido a recibir la vacuna.

No olvide que para recibir la vacuna hay que presentar identificación oficial, no es necesario llegar con horas de anticipación, se deben tomar alimentos antes de asistir a la cita, y de preferencia use ropa cómoda y de manga corta.

