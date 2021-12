En sesión ordinaria del Congreso del Estado nuestros diputados recibieron diversas iniciativas de leyes en pro de la mujer. Al dar esa noticia el reportero de un diario local se luce como prolífico generador de gazapos. Veamos.

-CUALQUIER Y CUALQUIER. Según el redactor, una de las propuestas dice: “el INE negaría el registro a cualquier candidato a cualquier cargo público”. Ah, cualquier candidato a cualquier cargo público. La pobreza de lenguaje es evidente. Además, sobran palabras para entender la oración. Basta con decir: se negaría el registro al candidato, al aspirante o al pretendiente, a cualquier cargo público.

-MANUTENCIÓN ALIMENTARIA. También se negaría el registro al candidato “que tuviera antecedentes por violencia contra la mujer, contra la familia o que no cumpliera con las obligaciones de manutención alimentaria de los hijos”. ¡Huf! Pleonasmo a la vista. El Diccionario precisa que mantener o manutener es proporcionar alimentos. Aquí sobran palabras, no hay necesidad de decir “manutención alimentaria”, es suficiente con decir la manutención de los hijos o proporcionar alimentos a los hijos.

-FIGURA Y FIGURA. El mismo el reportero nos dice: “Otro diputado presentó una iniciativa para que la figura de los asesores al interior de los municipios sean una figura jurídicamente legal, con obligaciones y responsabilidades”. ¡Ah, caramba! La figura de asesores será una figura jurídicamente legal, pero ambas serán figuras. De nuevo aparece el escaso vocabulario del redactor.

-AL INTERIOR. Volvemos a la noticia del Congreso Estatal y vemos a los “asesores al interior de los municipios”. No, no y no. Al interior significa movimiento o dirección hacia determinado lugar, no en el interior. Si digo “Camino al interior de mi domicilio”, quiero decir que estoy caminando hacia mi domicilio, no que estoy dentro de él. En el caso no solamente se ha cometido un barbarismo al utilizarse una expresión errónea, sino también un pleonasmo al emplearse más palabras de las necesarias. Para entender la frase es suficiente escribir “asesores de los municipios”.

-JURÍDICAMENTE LEGAL. Una vez más nos deleitamos con el trabajo del reportero: los mentados asesores al interior de los municipios serán una figura “jurídicamente legal”. Sintetizamos las definiciones del DLE: a) lo jurídico atañe al derecho, b) el derecho es el conjunto de leyes, y c) legal es lo que ordena la ley. Al decir “jurídicamente legal” se usan más palabras de las necesarias para entender la expresión, es un pleonasmo. Podemos decir correctamente: figura jurídica o figura legal.

¡Qué falta hace en los periódicos el corrector de estilo! Nuestra renovada resortera dirige una ráfaga de pedruscos hacia las iniciativas de leyes, cuidando que los impactos sean en los gazapos y no en los diputados. El enorme sabucán queda repleto y damos fin al ejercicio cinegético de hoy. Hasta el próximo tirahulazo.