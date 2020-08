Por clases en línea, Ticul habilita ciber espacios para los estudiantes de comisarías

MÉRIDA, Yucatán.- Ante la situación de la poca o nula conectividad que existe en algunas comisarías, así como que algunos alumnos de nivel básico no cuenten con una computadora o tablet para iniciar sus clases este lunes, municipios como Ticul abrieron ciber espacios para quien lo necesiten.

“Como administración municipal debemos de buscar brindar facilidades y herramientas en la medida de nuestras posibilidades a los maestros, alumnos, papás y mamás ante este gran reto educativo por la situación actual,” indicó su presidente municipal, Rafael Montalvo Mata.

En total serán seis espacios de este tipo en las comisarias Pustunich y Yotholín, pero también en la cabecera, porque se sabe que muchos pobladores que se ubican en todo el municipio no cuentan con este tipo de herramientas.

“De esta manera ponemos nuestro granito de arena y podemos ayudar a las familias de estudiantes que no cuenten con servicio de internet y de una manera u otra ser parte de este gran reto, que si bien no es fácil para ningún sector, tampoco es imposible si buscamos el “como si se puede hacer” y no solo nos enfocamos en el “porque no se puede”, precisó.

Este espacio estarán abiertos desde el inicio de clases, el cual es un gran reto debido a que se tiene que brindar de manera ordenada, con disciplina, pero principalmente protegiendo la salud de todo aquel que lo utilice debido a que el municipio de Ticul es uno de los principales en el elevado número de contagios de Covi-19.

Este proyecto se llevó a cabo con la ayuda de maestras y maestros supervisores escolares de los distintos niveles educativos, quienes a través de reuniones virtuales se habló y se asesoraron sobre el proyecto.