Inauguran Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Yucatán, Campus Mérida

MÉRIDA, Yuc.- El pasado martes 20 de septiembre fue inaugurado el Campus Mérida del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Yucatán (Icesy), ubicado en la capital yucateca.

La bendición del Campus estuvo a cargo del Arzobispo Emérito de Yucatán, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán.

El Icesy nace de la inspiración de su fundador y rector, Carlos L. Dorantes del Rosal, líder visionario y luchador incansable en pro de la educación, cuyas raíces yucatecas lo llamaron a establecer este Campus, a fin de contribuir al desarrollo de la sociedad del sureste de nuestro país.

El Icesy cuenta con el respaldo de una institución educativa consolidada con más de 43 años de experiencia en la formación de innumerables generaciones de líderes y seres humanos de excelencia: el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C., que con el Campus Mérida, suma 36 sedes distribuidas en 8 estados del país.

El colegio ha sido creado bajo el concepto de educación total, el cual permite a los alumnos cursar en una misma institución todos niveles educativos desde primaria hasta estudios de postgrado.

El Icesy brinda a la comunidad yucateca un sistema educativo comprometido en ofrecer servicios de calidad en la formación integral del estudiante, conforme a los requerimientos actuales del sector productivo, mediante una atención personalizada, orientada al desarrollo humano, y formación en valores con infraestructura vanguardista y funcional.

Además, cuenta con docentes capacitados y con vocación de servicio, lo que hace posible una comunidad académica formada por alumnos, padres de familia, docentes y directivos unidos en torno al ideal del saber y la superación constante, a fin de que nuestros egresados alcancen los más altos niveles intelectuales, profesionales y personales.

Licenciaturas

El Icesy Campus Mérida, inicia actividades con las Licenciaturas en: Criminología y Criminalística, Idiomas, Derecho, Gastronomía, y Administración de Empresas.

Éstas son impartidas de manera presencial en un plan cuatrimestral y el colegio brinda a la sociedad educación de calidad a costos accesibles, además de contar con un atractivo programa de becas.

Contamos también con importantes convenios de colaboración que permiten la realización de prácticas profesionales y servicio social en diversas instituciones tanto públicas como privadas.

Gracias a nuestras sinergias de vinculación académica, durante su proceso de formación nuestros alumnos pueden realizar intercambios académicos nacionales e internacionales.

Aunado a lo anterior somos Casa Certificadora de la Universidad de Cambridge y Centro Evaluador de la American Heart Association.

Cabe destacar que somos una empresa comprometida con el bienestar y la responsabilidad social, por ello el Centro Mexicano de Filantropía nos ha distinguido por octavo año consecutivo con el distintivo ESR.

Contamos también con la Certificación de Calidad ISO 9001: 2015 por la “Provisión de servicios de administración de políticas y normatividades principales en el sector educativo”, por la empresa Lloyd’s Register Quality Assurance.

El conjunto de estas acciones conforman una institución sólida y comprometida con la excelencia en educación.

Para la inauguración se contó con la presencia en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Lic. Mauricio Vila Dosal, el Maestro Mauricio Cámara Leal, el Lic. Carlos L. Dorantes del Rosal, D. E. Fundador y Rector Emérito, con la representación del C. Liborio Vidal Aguilar, Secretario de Educación del Estado; el C.P. Sergio Victoria Palma, en representación del Dr. Mauricio Sauri Vivas, Secretario de Salud del Estado; el Dr. Alberto Cervera Ascorra; en representación del Lic. Renán Barrera Concha, Presidente Municipal de Mérida asistió el Antropólogo Julio Enrique Sauma Castillo, Secretario de Participación Ciudadana; Lic. Manola Acosta de Dorantes M.E., Secretaria del Consejo Directivo de ICESY, Lic. Sandra L. Avila Ramírez, M.E. Rectora, Lic. Carlos L. Dorantes Acosta, M.D.C., Vicerrector, la Lic. Manola Dorantes Acosta M.E., Directora de Gestión Estratégica y la Lic. Gabriela Zapata Flores, Directora del Campus Mérida.

Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Yucatán

“Calidad en educación a tu alcance”.

TE PUEDE INTERESAR:

Lanzan beca para viajar a EU y Canadá y aprender mejor inglés

Entregan becas para maestría a más de 300 jóvenes de Yucatán

Beca de mil pesos mensuales para jóvenes destacados en deportes y artes en Yucatán