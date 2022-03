Construcción del parque en “La Plancha” tendría una inversión de mil 400 mdp

MÉRIDA, Yucatán.- El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, informó que ya sostuvo una reunión con Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), en donde se indicó que si se está pensando invertir los mil 400 millones de pesos en la construcción del parque público en “La Plancha”, además se le planteó al funcionario federal que la inversión no solo se haga en las 22 hectáreas que conforman la ex estación de trenes, sino que sea de manera integral en toda la zona para darle “otra vocación” principalmente turística.

“De manera general nos explicó que si se está contemplando la idea de invertir los mil 400 millones de pesos en el proyecto de “La Plancha”. Los proyectos aún no está listo solo falta realizar una mesa de trabajo para poder armarlos porque tanto el Gobierno y el Ayuntamiento tienen proyectos en donde participó la sociedad civil”, informó.

Aunque en primera instancia se informó que se separaran dos hectáreas para construir una estación para el tren maya, sin embargo, May Rodríguez le aseguró al Alcalde que no se contempla la edificación en estos momentos, ni en un futuro; por lo que “será el 100 por ciento todo el espacio un parque público”.

“El transporte que llegaría a la estación de Teya donde la gente va descender sería un transporte distinto con el cual se podría ingresar hacia Mérida, pero que no sería una estación, sino un punto multimodal de transporte público”, señaló el edil.

De igual manera, dijo que durante la reunión comentó que se piense en el contexto de la zona, “ya que son visiblemente 22 hectáreas, pero en total de la superficie son 27, incluso algunas son predios particulares, por lo que queremos es que se valore una inversión en la zona en el contexto del Centro Histórico abarcando la zona de Mejorada y el Paseo de Montejo.

“Es importante tener una mejor infraestructura, porque es una zona turística, estamos a cinco cuadras de Paseo de Montejo”, puntualizó Renán Barrera.

