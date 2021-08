Invierten 85 mdp en mantenimiento de mil escuelas de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Después del paso de la tormenta tropical “Grace” por Yucatán, 450 escuelas resultaron afectadas con la caída de bardas y árboles principalmente, por lo que la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) además de avocarse a esos desperfectos aprovechará para que tengan luz, agua potable y sanitarios en buenas condiciones, informó el titular de esta dependencia, Liborio Vidal Aguilar.

Precisó que en el tiempo que los planteles escolares estuvieron cerrados se registró vandalismo en algunos de ellos. Al momento se han atendido cerca de mil escuelas en el Estado, con una inversión de 85 millones de pesos para adecuarlas y que después de 18 meses de clases a distancia estén en óptimas condiciones.

“Adicionalmente se atenderán 450 planteles educativos que luego del fenómeno que azotó la entidad la semana pasada se dañaron”, expuso.

Como informamos el Gobierno del Estado dio a conocer que el lunes 30 de agosto los estudiantes podrán regresar a las aulas bajo estrictos protocolos sanitarios y mediante un modelo híbrido; los papás que decidan no enviar a sus hijos a los colegios tienen la opción de seguir con las clases a distancia.

Vidal Aguilar explicó que la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) será la encargada de vigilar que no existan escuelas irregulares en locales a los que asistan 30 niños o más; quienes carezcan de permiso, no sólo no serán reconocidas sino también cerradas.

El secretario de Educación dijo que las escuelas irregulares que se detecten estarán siendo clausuradas, aunque no dijo si la autoridad sanitaria les pondrá alguna multa o sanción.

