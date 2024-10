Juntos entramos a Palacio de Gobierno: "Huacho" Díaz Mena a los yucatecos

Tras rendir protesta como Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, entró al Palacio de Gobierno en compañía de los yucatecos y subió hasta el balcón Central, desde donde envió un mensaje ante más de 50 mil personas que se dieron cita en la Plaza Grande del Centro de Mérida.

Acompañado de su esposa Wendy Méndez Naal y sus hijos Joaquín y Julián, así como de su familia, hermanos y sus padres, saludó a la gente y externó que: "ha llegado la hora de ver este primero de octubre, un nuevo amanecer para todos los yucatecos. Soy Huacho Díaz Mena, el Gobernador que ustedes eligieron; hoy me presento ante ustedes, frente al pueblo que me ha otorgado su confianza, con el corazón rebosando de gratitud, para todos y cada uno de ustedes. Hoy más que nunca, las puertas del Palacio de Gobierno se abrirán de par en par, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Yucatán”.

Agregó que, “cumpliré el destino escrito, y por eso este gobernador, Huacho Díaz Mena, no descansará ni un solo día, los próximos 6 años, hasta llevar bienestar a todas las familias de Yucatán”.

Asimismo, agradeció “a nombre de mi familia, a nombre de todos nosotros, les decimos; gracias, Yucatán. Vamos juntos a trabajar por el Renacimiento Maya. Vamos juntos para llevar a Yucatán al bienestar total. Gracias”.

“Juntos entramos a Palacio de Gobierno” subrayó, y refrendó su agradecimiento al pueblo yucateco.

El Gobernador de Yucatán recibió a toda la gente en el Palacio de Gobierno saludando y tomándose fotos, mientras la banda El Recodo de Cruz Lizárraga realizó una exitosa presentación ante miles de yucatecos que se dieron cita en la Plaza Grande.