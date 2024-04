A través de redes sociales, el joven con el nombre de usuario Luis Pérez, acusó que fue drogado en un conocido bar del Centro de Mérida y aseguró que también fue golpeado, mostrando fotografías de las presuntas agresiones de las que fue víctima.

Sin embargo, el establecimiento señalado emitió un comunicado en el que indica que dicha persona jamás estuvo en sus instalaciones la noche de este domingo, cuando supuestamente sucedieron los hechos.

Según Luis Pérez, él estaba en dicho bar la noche de ayer acompañado de unas amigas cuando de pronto ellas se fueron y al salir a buscar a una de ellas, y retirarse para el hotel de las jóvenes, el personal del establecimiento le impidió hacerlo y le dijeron que ya se habían retirado.

Dice que posteriormente perdió la conciencia en el bar y después de regresar en sí alrededor de las 4 de la madrugada, se encontró en el Hospital O’Horán, aparentemente golpeado, sin saber cómo había llegado allí ni qué había sucedido en las horas intermedias.

“Esto es una completa injusticia y pido saber qué pasó y porqué los de Pipiripau me drogaron, cabe señalar que antes de eso yo estaba trabajando y no había consumido nada ¿por qué desperté así?”, expresó en su Facebook.

“Yo sólo quiero saber que esas mujeres están bien, porque yo no consumí mucho como para no recordar lo que pasó por horas. Yo no le tengo miedo a nadie como para callar lo que me acaba de suceder”, sentenció.

BAR ASEGURA QUE NO ESTUVO AHÍ

Ante ello, el bar compartió un comunicado en el que señala que lamenta el hecho y que se han tratado de comunicar con Luis Pérez sin recibir respuesta.

Además, aseguran que dicha persona jamás estuvo en sus instalaciones la noche de este domingo.