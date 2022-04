MÉRIDA, Yuc.- Cada vez son más las y los jóvenes yucatecos que son admitidos en el Programa Internacional Aéreo y Espacial, que cada año organiza la NASA para vincular a estudiantes con ingenieros expertos.

En este 2022, el joven yucateco Pablo Ulloa, de 19 años y estudiante de la carrera de Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), fue seleccionado para acudir al ‘International Air and Space Program’ de la NASA.

Se trata de un programa educativo de 5 días, en el que se involucra trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación entre estudiantes e ingenieros expertos de la NASA.

En redes sociales, el joven señaló que "Estudio ingeniería mecatrónica en la UADY. La verdad no soy una persona de redes, de hecho, no usaba la cuenta desde la que estoy escribiendo esto, pero quiero compartirles uno de mis mayores logros".

Como se mencionó, Pablo estudia el primer semestre de la carrera de Mecatrónica y para ingresar al programa presentó un proyecto para usar la energía térmica de los cohetes al despegar para otros fines.

Señaló que está tratando de reunir 80 mil pesos para poder viajar a Huntsville, Alabama.

Por parte del Gobierno de Yucatán recibirá recursos para los boletos y el trámite de la VISA americana.

Pero recurrió a su cuenta de redes para informar de su logro y que necesita reunir fondos para lograr su meta de ir a este proyecto de la NASA y participar representando a Yucatán y México.

Cabe señalar que en 2020, el estudiante de Mérida, Jean Rangel fue seleccionado para participar en una estancia de la NASA.

El joven estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en un instituto privado de la ciudad, y con tan solo 18 años fue elegido para participar en el ‘International Air and Space Program’ 2020.

Asimismo, en 2019, la joven Georgina Mariam Santos Castillo logró ser aceptada en el Space Camp que cada año organiza la NASA en las instalaciones del Space & Rocket Center de Huntsville, en Alabama.

