En la vida nos regimos por todo tipo de leyes: fiscales, comerciales, civiles, penales... en fin, la lista es interminable, sin embargo, hay unas leyes que son impor- tantes en nuestra vida, que las podemos aplicar tanto en lo profesional como en lo personal. Y puedes llamarles leyes personales o universales, pero cualquiera que sea el caso nos demuestra que si realmente trabajas de determinada forma o piensas de determinada manera, puedes lograr o no, cosas en la vida. Si bien no se cumplen en el 100% de los casos, el porcentaje de acierto en base a la experiencia, es elevado. Tanto, que por algo se convirtieron en leyes universales y de manejo global.

Aquí te nombro 5 leyes universales que considero importantes para trascender:

1.- La ley del Karma.- También conocida como “justicia divina”, el karma es la consecuencia de todos tus actos, ya sean buenos o malos. Se entiende que si actúas de mala manera tendrás consecuencias negativas y por el otro lado si actúas de buena manera, obtendrás consecuencias positivas. El darma es su acompañante, pero esta solo se refiere al deber ser. (Aquí incluimos a la Ley del Boomerang que en esencia es lo mismo)

2.- La Ley de atracción.- Aunque es una ley discutida, nos habla del poder que tiene nuestra mente para que las cosas que pensamos se nos cumplan, las “atraigamos”. Y aunque yo te diría que leas un poco más metafísica o de física cuántica, a lo que se refiere en general es al manejo de la energía. Si estás en un plano positivo, hay más probabilidad de lograrlo.

3.- Ley de Pareto.- Mejor conocida como la ley del 80/20 en donde se habla de que el 80% de los efectos, es provocado por el 20% de las causas. En otras palabras puedes aplicarlo a cualquier ámbito y se cumplen cercanamente. El 80% de las ventas es realizado por el 20% de tus vendedores o la producen el 20% de tus servicios o productos.

4.- Ley de la sincronicidad.- Todo lo que te ocurre en la vida, (bueno o malo) tiene un propósito. No importa si es consecuencia de tus actos o no, o si se cumplen las leyes anteriores o no, lo sucedido tiene un fin en tu vida y es para dejarte un aprendizaje al respecto. Lo importante es aprender algo de nosotros o de nuestra forma de ver la vida.

5.- Ley de Murphy.- Aunque esta frase no carga un pensamiento positivo, se volvió importante como una experiencia de vida para demostrar que simplemente cosas malas suceden. La ley dice: Si algo malo puede pasar, pasará. Solo pretende planear la posibilidad de errores en la vida.