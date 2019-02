Patricia Itzá/MÉRIDA

Jubilados y pensionados solicitaron al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, un aumento de 6% en sus pagos debido que fue la tasa en la que aumentó el salario de los trabajadores municipales y para ellos sólo fue del 3%.

“Nosotros no venimos a pelear, sino a dialogar con el Alcalde para que se analice la propuesta que tenemos con el objetivo de beneficiar a todos los jubilados y pensionados que dependen de ese monto”, indicó el representante de los quejosos, Alejandro Solís Ceballos.

Dijo que han pedido muchas veces que se otorgue la pensión a las viudas cuando fallece el beneficiario, lo cual no se da si no se interpone una demanda para ello, además de vales de despensa.

“Hay siete sindicatos que agrupan a los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, que no hacen nada por las personas jubiladas y pensionadas, ellos deberían de solicitar los apoyos pero no se ha tenido el respaldo y apoyo de sus líderes para mejorar las prestaciones”, precisó.

La respuesta del munícipe fue elaborar la petición y entregarla a la Secretaría de la Comuna, pero no se determinó fecha para darles respuesta. Afirmaron que si no se consiguen el apoyo se trasladarán a la Ciudad de México para pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mérida es una ciudad bonita pero muchas veces no salen a relucir los problemas que se tienen. Somos cientos de personas que entregamos una vida al trabajo, muchos barrieron calles o repararon carreteras y no es justo que no nos otorgue lo que nos corresponde, con el 6% tal vez estemos tranquilos pero el 3% no nos sirve para nada”, finalizó.