Lupita Quintal, la campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile

Convertirse en la máxima referente del karate mexicano a nivel internacional no ha sido nada sencillo para la yucateca Guadalupe Quintal Catzín, quien apenas hace unos días se convirtió en campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, ya que en el camino se ha encontrado con un montón de obstáculos y con perseverancia y arduo trabajo los superó.

Poder subir al podio de unos Juegos Panamericanos era uno de los deseos más grandes de Lupita. En dos ocasiones anteriores (Toronto 2015 y Lima 2019) lo intentó, pero terminó con las manos vacías, aunque no tiró la toalla, al contrario, continúo con su preparación en busca de tocar la gloria.

Sin embargo, el objetivo que se tenía trazado para Santiago 2023 estuvo a punto de ser otro intento fallido, pues días antes de realizar el viaje, Lupita sintió molestias en los meniscos, de los cuales fue operada con anterioridad, por lo que desistir de la competencia pasó por su mente.

“Dos semanas antes de acudir a los Panamericanos me volví a fisurar los meniscos y el ligamento cruzado, eso ocasionó que no pudiera entrenar al máximo nivel, pero nunca me bajé del objetivo. Fue hasta en Santiago donde realicé mi primer entrenamiento y luego me hicieron unos ultrasonidos en los que me indicaron que podía competir”, comentó la capitana de la selección mexicana femenil.

La yucateca fue de menos a más en la justa continental, pues inició cayendo ante la ecuatoriana Valeria Echever, a quien se encontró y derrotó en el combate por la medalla de oro de la categoría +68 kilogramos. En las semifinales dejó fuera a la brasileña Brenda Padilha, una de las máximas favoritas para ganar, en un duelo donde demostró mucha inteligencia.

“Fue muy emocionante la medalla de oro, sobre todo porque la veníamos trabajando desde hace cuatro años cuando perdí todos mis combates en Lima 2019. El haber perdido mi primer combate me movió un poco, pues ya no tenía margen de error, debía ganar mis siguientes duelos y así fue, el destino y la vida me tenía preparado algo en grande”, añadió.

Asimismo, indicó que el triunfo va con dedicatoria a su familia y su entrenador Claudia Barreras, quien ha sido pieza clave para que pudiera llegar a la cima del karate nacional.

“Después de que pierdo todos mis combates en Lima, Claudia fue la única que confió en mí, me respaldó desde ese momento y comenzamos a trabajar esta medalla que ahora se encuentra en mis manos. También agradezco a mi familia que siempre me brindan el apoyo en momentos buenos y en los peores”, apuntó.

Por último, dijo estar contenta por el gran resultado obtenido por las atletas yucatecas de gimnasia rítmica y de natación artística, quienes al igual que ella pusieron en alto el nombre del deporte yucateco.