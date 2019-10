Novedades Yucatán/Mérida

Pedro Pablo Moo Miranda y José Rodrigo Villanueva Pérez, quienes en 2017 fueron sentenciados a 30 años de prisión por el homicidio de dos ancianos en un predio de la avenida Colón en Mérida, recibieron este día un fallo de no culpabilidad por unanimidad de votos en el Tribunal Primero de Enjuiciamiento.

El fallo fue emitido por el Tribunal integrado por Fabiola Rodríguez Zurita, Nidia Celis Fuentes y Kenny Martins Burgos Salazar, y se espera que hoy mismo ambos sujetos recuperen su libertad.

Sobre el caso cabe recordar que inició la noche del 2 de mayo de 2016, cuando los señores Juan M. G. C. y Casares L. P. P., de 91 y 87 años de edad, respectivamente, fueron brutalmente asesinados en su domicilio de la avenida Colón entre calles 60 y 62.

Unos días después se arrestó a los entonces inculpados, iniciando el proceso en su contra, mismo que supuestamente estuvo plagado de señalamientos, y tras solicitar la Fiscalía General del Estado un procedimiento abreviado, éste fue aceptado por las partes, y en febrero de 2017 Moo Miranda y Villanueva Pérez fueron sentenciados a 30 años de cárcel.

En ese momento, los inculpados aceptaron la sentencia y se les impuso el pago de tres millones de pesos por concepto de reparación del daño, pero algunos familiares de los occisos no estuvieron de acuerdo con la resolución, por lo que se pidió que se reabriera el caso para realizar un nuevo juicio, y no fue sino hasta hoy cuando se emitió por unanimidad de votos un fallo de no culpabilidad, lo cual permite suponer que el violento y sangriento crimen de los ancianos quedó impune, y sus homicidas aún siguen en libertad.