Kanasín, en plan grande

La cosa está de no creerse. Mare, cuándo te ibas a imaginar ver a un candidato del PAN en las oficinas del PRI, y viceversa, pero pues ya está avalado el ciudadano Renán Barrera Concha como candidato del PAN y del PRI a la Gubernatura de Yucatán. Sin duda, es parte de los tiempos modernos que vivimos, en los cuales dos partidos tienen la madurez de sentarse en la mesa, hacer a un lado sus diferencias ideológicas y poder acordar un escenario de trabajo buscando el bien de un Estado, ciudad o país, indistintamente de que si eran agua o aceite.

Es de valorarse enormemente la disposición de poder dialogar para entablar una plataforma política que permita trabajar de manera coordinada y con un objetivo en común, y sin duda Renán Barrera sigue haciendo historia, al tener la confianza de los meridanos que lo eligieron tres veces para ser su Alcalde y hoy logra unir dos fuerzas políticas para respaldar su proyecto rumbo al 2024. El ajedrez y la madurez política cuentan mucho en esta carrera que tiene su meta en junio.

El jueves pasado Renán y Cecilia se inscribieron ante el órgano electoral como candidatos a la Gubernatura del Estado y a la Alcaldía de Mérida, siendo Cecilia una mujer que, sin duda, trabaja mucho y por todos lados cuenta con bastante oficio político y que, a diferencia de muchos, una vez que llegó a la Cámara de Diputados no bajó la guardia en el trabajo, al contrario, redobló esfuerzos para continuar con positivos en su carrera y hoy ante el reto de obtener la confianza de los meridanos para que sea una Mérida con aroma de mujer. Sin duda, la Joya de la Corona marcará una gran diferencia para inclinar la balanza en la elección a Gobernador, y según las encuestas Cecilia tiene una amplia ventaja sobre su oponente Rommel Pacheco, pero fuera de hacer que esos números la hagan colgar su hamaca, la tía Ceci no baja el ritmo, y ya veremos qué sucede una vez que arranque este negociante.

Pero, además de Mérida, no podemos dejar a un lado a Kanasín, ya que hoy es el segundo municipio con más población de todo el Estado, sólo superado por Mérida, lo que significa que será la bisagra de la puerta a Palacio de Gobierno, y parece que lo tiene muy claro el alcalde Edwin Bojórquez, ya que no detiene el ritmo, ahora se hará historia una vez más en Kanasín, ya que será la sede de los Leones de Yucatán, sin duda los cambios en infraestructura, seguridad y servicios hacen que Kanasín pueda hoy tener la oportunidad de albergar este tipo de eventos de gran importancia y relevancia para Yucatán. Se nota cómo ha mejorado Kanasín, la percepción del municipio tierra del panucho hoy es muy distinta a la que se tenía hace unos años, entre otras cosas, muchas voces cuestionaban por qué el beisbol profesional sólo era en la ciudad capital y no se descentralizaba, hoy esas voces ya tuvieron eco, porque los Leones de Yucatán jugarán en Kanasín, sin duda, este municipio está en plan grande, masinó.