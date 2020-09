La ciencia es capaz de abrirnos los ojos al mundo, divide lo fantasioso de lo real y también, aunque parezca que no, nos conduce a Dios. Resulta que a aquello que la ciencia por ningún método puede explicar se le considera sobrenatural, incluso milagroso, y, si no es realizado por un ser humano, ¿quién lo hizo?

Desde hace largo tiempo he querido iniciar una serie de artículos enfocados en la Virgen de Guadalupe desde una mirada científica; aunque soy creyente en ella, también, como médico, me debo a la evidencia científica, lo cual me ha llevado a través de los años a interesarme en todos los aspectos científicos que nos impulsan a conocerla y que han culminado en la escritura de mi libro "Más allá de su embarazo", que estoy próximo a publicar y del cual les compartiré algunos datos a través de esta columna para abarcar mi experiencia, la ciencia que he aprendido y cómo a través de ella he descubierto a Dios. Pero antes de hablar como creyente lo haré como científico. En estos artículos habrá solamente investigaciones de las que he sido testigo, que he estudiado y que me han asombrado y estoy seguro que a ustedes también los asombrarán.

Antes de empezar con la ciencia, recordemos quién es la Virgen de Guadalupe desde el punto de vista científico: es una imagen de 500 años de antigüedad expuesta en la Basílica de Guadalupe, sin trazos de pincel, plasmada en tela de agave que, según la tradición católica, pertenecía al indígena Juan Diego, a quien supuestamente se le apareció María, madre de Jesucristo. Se cuenta con miles de archivos históricos que datan la imagen y hacen referencia directa e indirecta a la misma, entre los que destaca el Nican Mopohua (Aquí se narra), escrito por el indígena Antonio Valeriano en náhuatl con caracteres en español. Así como también se han encontrado códices aztecas, como el de Escalada de 1548.

Si tiene usted una imagen de la Guadalupana, mírela y describámosla juntos: presenta a una mujer morena, con la mirada baja, manos en posición de ruego, rodilla izquierda flexionada, encinta, con un vestido beige con diversas flores aparentemente decorativas. Cuenta con un manto verde-azulado con estrellas doradas. A sus pies se encuentran una luna negra y un ángel que la sostiene y a su espalda se miran los rayos del sol.

Ahora tome su biblia, entre al Apocalipsis 12, el cual se inicia de esta manera (resumo): Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies y una corona de doce estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.

Recordando entonces la descripción tenemos la Imagen, que es supuestamente una señal: es una mujer, tiene el sol a sus espaldas, la luna a sus pies, que está embarazada y tiene estrellas en su manto. ¿Se tratará de la misma persona? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Resulta que podemos encontrar constelaciones, montañas, música e incluso la fecha de parto, pero de todo ello hablaremos poco a poco para juntos decidir quién la pintó.