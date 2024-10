La cultura de Yucatán: no la dejen morir

Dicen los antiguos que con la llegada de estas lluvias y algunos cambios de temperatura son las señales con las que empiezan avisar los finados la cercanía de su época, y sin duda lo que más esperamos, además de recordar a nuestros parientes que ya trascendieron, es comer PIB.

Qué cosa más rica, espero que no salga otra persona ocurrente hablando mal del PIB, porque luego ya ven cómo les va, y hablando de PIB, el Ayuntamiento de Mérida anunció que se realizará nuevamente la feria del PIB en San Sebastián, el 27 de octubre a partir del medio día.

Sin duda la gente podrá disfrutar de una gran variedad de pibes, así mismo anunciaron el festival de ánimas, del 26 de octubre al 3 de noviembre, por el titular de Desarrollo Social, Arturo León, en el cual habrá una gran variedad de eventos artísticos en colonias y comisarías, cumpliendo de esta manera una promesa de la alcaldesa Cecilia Patrón de descentralizar los programas sociales y culturales, y expandiendo a las colonias y las comisarías estos servicios dando momentos de alegría a los meridanos por igual y, sobre todo, continuando con el fomento a nuestra cultura ancestral, siendo fundamental estas acciones para poder mantener el bagaje de nuestra historia.

Recordemos que la cultura es un punto medular en la conformación del tejido social, esperemos que la Dirección de Cultura del Ayuntamiento y la Sedeculta del Gobierno del Estado estén a la altura, porque hasta ahora se ha visto un poco gris, basta con ver lo que pasó con el Otoño Cultural de este año, que sinceramente está pasando sin pena ni gloria. Sin duda, la cultura forja mejores seres humanos y es formativo para el núcleo de la sociedad.

Por otro lado, leo con agradó que la diputada Larissa Acosta presentó una iniciativa al Congreso del Estado para fortalecer la cultura en Yucatán, democratizar el arte para poder hablar de justicia y equidad, dijo la diputada, además que se debe de ver la cultura como una herramienta de transformación social que requiere recursos eficientes para su crecimiento.

La propuesta ciudadana se basa en la democratización del arte con la creación de un bono cultural estatal que permita en primera instancia el acercamiento de las juventudes a espacios de arte, cultura y expresión, con lo que se beneficia al becario y a los espacios culturales.

Veo con gran alegría esta iniciativa y espero que los legisladores le den prioridad y el valor a estas acciones que brindan una mejor sociedad al presente y futuro, sobre todo que se siga trabajando en una cultura muy plural y que no exista tanta burocracia para poder acceder, recuerden que hay gente de la tercera edad que son grandes artistas, pero no entienden de estos papeleos, den facilidades, no obstaculicen a quienes generan estos eventos, sin duda vemos con optimismo este inicio, ya que tanto el Gobernador como la Alcaldesa son gente que ama la cultura, y la de Yucatán merece que trabajen por ella, masinó.