La era del plástico

El plástico ha tomado control de nuestras vidas, ciertamente se ha convertido en ícono de nuestra cultura obsesionada con lo más fácil, lo más rápido, lo más práctico, lo más conveniente… Por lo tanto, habría que preguntarse ¿realmente es posible eliminar el plástico de nuestra vida? La respuesta corta es NO totalmente; sin embargo, siempre es posible tomar medidas para reducir el uso de plástico. Por supuesto, habrá cosas que, no importa lo que hagas, no puedes evitar usarlo, pero lo que SÍ puedes hacer es disminuir tu huella plástica.

En camino hacia un estilo de vida sostenible, intentamos encontrar formas de reducir nuestra huella en el planeta y vivir una vida simple. Solo ten en mente que simple no significa fácil y lo que no es fácil siempre valdrá la pena al final.

Me permitiré poner a tu consideración cinco maneras de dejar de usar tanto plástico: