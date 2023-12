La inactividad… deterioro anticipado

Hemos escuchado a través del tiempo que hacer ejercicio es una forma de mantenernos activos y que con eso viene la salud y la longevidad. Sin embargo, y por el contrario, en muy pocas ocasiones se habla de lo malo que es estar inactivos, sentados o acostados durante mucho tiempo. La verdad es que después de saber todo lo que sucede con nuestro cuerpo con la inactividad, espero que se cambie el chip en tu mente para poder salir de ese tipo de situación y ayudarnos a envejecer con la menor cantidad de situaciones negativas de salud posibles. Y que quede claro que no me refiero a la gente que NO hace ejercicio, me refiero a la gente que tiene labores o formas de vida extremadamente sedentarios.

Aquí te comento 5 cosas que nos suceden cuando estamos mucho tiempo inactivos: