Tendemos a decir una frase que parece espectacular: “año nuevo y vida nueva”, y qué bueno que la empleemos, qué maravillosa y positiva forma de ver las cosas, pero, ¿por qué no vemos la vida igual de positiva todos los días del año?

Lamento anunciar que el final del año no tiene poderes para hacer que las cosas cambien, aún así, tengo la buena noticia de que, quien realmente tiene el poder de generar la diferencia eres tú por medio de esa mente tan positiva que en este momento tienes. No es el calzón rojo el que trae el amor ni tampoco el amarillo quien trae el dinero, sino el esfuerzo que haces por alcanzar tus metas trazadas.

El año nuevo puede ser cada vez que se te ocurra, diario, cada mes. No tienes que esperar a que sea “un lunes” para iniciar una dieta cuando la rompes, la puedes comenzar al día siguiente de cuando la has roto. No tienes que esperar a que sea Día del Amor y la Amistad para regalar felicidad a otros, no tienes que esperar a que sea inicio de mes para empezar a ir al gym o que sea el día de cumpleaños de alguien para decirle que su existencia te hace feliz.

Hoy termina el año del calendario gregoriano y mañana inicia otro, como cada año, como cada vuelta al Sol, eso no es mágico, no trae magia, la magia ya está en ti. Tú eres quien puede hacer la diferencia, de hecho, si actúas como si fueras invencible nadie notará que no lo eres, incluso, es posible que hasta tú te lo creas convirtiéndote en eso que siempre has soñado. Feliz Año Nuevo querido lector, pero en especial, feliz día de esa magia interna que ya cargas y que te permites explorar en días como estos.

Te deseo un año donde esa magia la puedas liberar día con día sabiendo que nada es imposible.