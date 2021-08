Me pidieron mi opinión sobre el regreso a clase y bueno, no hay que ser médico para saber que no estamos listos para ello aunque, parece que para ir de fiesta, a la plaza o a la playa sí, puesto que muchos papás sacan a sus hijos de paseo.

Así bien, el regreso a clases no es completamente absurdo debido a la pobre responsabilidad de algunos y exceso de enfermedades mentales que ya hay, sin embargo, si hablamos coherentemente tomando en cuenta la cantidad de casos y la gravedad de los mismos, entonces, es completamente absurdo.

No sabemos si regresar generará un aumento de la pandemia pero es torpe pensar que no, en especial a sabiendas que delta y lambda son más nocivos con los jóvenes y niños, además de que, los profesores, no están completamente protegidos, situación que no cambiará pues López-Gatell ya dijo que “no es necesaria una segunda dosis de CanSino”.

Supongo que no ha leído los informes de los fabricantes: La vacuna fue desarrollada por el gobierno chino y fue aprobada por el mismo para su fase 3, el 25 de junio del 2020. Esta fase se llevó a cabo en México, Rusia, Pakistán y Chile; es por ello que la adquirimos más fácil y barato.

La inyección de CanSino utiliza el virus del resfriado común modificado para transportar información genética de la proteína del coronavirus al cuerpo.

Su aprobación, por el mismo gobierno Chino fue el 5 de febrero, diciendo que tiene una eficacia del 65.2% después de 28 días de su aplicación para casos leves y 90% para casos severos.

Pero el primero de abril, el mismo fabricante informó que hay una caída evidente de anticuerpos 6 meses después de la aplicación de la “dosis única” la cual, el 2 de agosto, nos enteramos que es del 30%, es decir, la protección sería del 35.2% para leves y 60% para graves.

Aunque no está comprobado cuando empieza el descenso de la protección, se sabe que ya se trabaja en una versión inhalada de la vacuna, la cual facilitaría su traslado y la aplicación de una segunda dosis.

La empresa china ha afirmado que se requieren dos dosis y que eso resultaría más efectivo que el combinar la vacuna con la de otra marca, lo cual podría generar algún efecto cruzado. Todo lo anterior según un estudio en apenas 200 personas.

La vacuna CanSino ha sido aprobada únicamente en China y para uso de emergencia en México, Ecuador, Argentina, Hungría, Malasia, Moldavia y Pakistán. No se encuentra aprobada por la OMS, por tanto tampoco por la Unión Europea y Estados Unidos, así que, si deseas viajar a esos países, necesitarás re-vacunarte.

Las reacciones más graves que se han registrado son fiebre, dolor, náuseas, diarrea, tos, vómito y mareo; mucho menores que otras vacunas. En lo que a mí respecta, he visto varios casos leves de pacientes vacunados con CanSino y apenas un caso de paciente con Covid grave, pero aún no han pasado seis meses de la aplicación.

Finalizando, si deseas llevar a tus hijos a clase recuerda que te querían hacer firmar una carta responsiva, es decir, el Gobierno está consciente del riesgo. Yo preferiría que se pierda el año escolar que la vida de alguien a quien amo.