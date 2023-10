Dudar es parte inherente del ser humano, gracias a la duda es que se crea la ciencia, ese caminar que nos lleva por medio de un método científico hasta a la verdad.

También la fe viene de la duda, es algo natural, pero ésta no busca, como la ciencia, evidencias y certezas.

Llamamos ciencias exactas a aquellas que empleando las matemáticas pueden demostrarnos aspectos de la vida y vaya, no importa si no crees lo que te muestra, no hay forma de que estén mal cuando están bien fundamentadas y revisadas.

Existen diversos estudios realizados a la imagen de la Virgen de Guadalupe en donde se han empleado las ciencias exactas, si bien estos no tienen el afán de demostrar si la Virgen es Madre de Cristo, sí nos denotan su veracidad como una imagen de procedencia inexplicable.

Muchas de estas investigaciones son poco conocidas o, peor, conocidas y mal modificadas cual teléfono descompuesto. Por lo anterior, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, el cual cuenta con el soporte de la Santa Sede, pone a disposición de todo el mundo la plataforma de Ciencia Guadalupana, por medio de la cual se dan a conocer las principales investigaciones científicas y se explica paso a paso cómo llevar a cabo cada una de ellas.

El objetivo principal de esta plataforma es formar nuevos formadores que difundan la verdad desde la mirada de las ciencias y, con ello, que todos podamos abrir los ojos bajo la certeza que las matemáticas, la astronomía, la música, la geografía, la medicina, entre otras, brindan a nuestra fe.

Por esta plataforma por fin se podrá ponerle una evidencia a lo que los católicos creemos. La plataforma se encuentra en internet como cienciaguadalupana.org y cuenta con cinco bloques de aprendizaje.

No tiene un tiempo de inicio o fin, se pueden tomar los temas al tiempo de cada persona y tener la posibilidad de obtener un diploma por el ISEG.

Además, en la plataforma, podrá encontrar un escaneo a color del Nican Mopohua, mapas mentales para estudio, ejercicios, videos complementarios por representantes del Vaticano, el Cardenal Norberto Rivera y de la Basílica de Guadalupe, así como la posibilidad de descargar una imagen digital en alta resolución de la Virgen de Guadalupe copia fiel a la encontrada en México.

No podemos llamarnos católicos si no conocemos de Nuestra Madre María, mucho menos decir que la amamos si no nos damos el tiempo de conocerla a profundidad.

Con lo anterior hago la invitación a conocer la plataforma cuyo costo de recuperación es de $260 por el día de hoy y abro también el reto a demostrar con fundamentos que, alguna de las investigaciones presentadas, está equivocada.