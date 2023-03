Crecen las infecciones intestinales

Se ha reportado un aumento en casos de gastroenteritis en la Península de Yucatán, esto, aparentemente en consecuencia de la llegada del calor que nadie extrañaba.

Como es costumbre en mi columna y con la obligación que como médico tengo, me dispongo a hacer de su conocimiento mi experiencia en estas últimas dos semanas con los casos que han llegado.

Primero que todo, es importante saber que han sido varios tipos de infecciones intestinales las que han aparecido, no hay un virus o bacteria en concreto, así que no es como para decir que hay una “epidemia de tal virus”, solamente decir que hay una epidemia de mala higiene, primer causal y prácticamente el único de este tipo de enfermedad: La forma más común de contagio es que, una persona enferma, no se lave adecuadamente las manos después de defecar, llevando por tanto partículas fecales con el virus o bacteria a otra parte, por ejemplo, un taquero que vaya al baño, no se lave adecuadamente las manos, te prepare unos deliciosos taquitos al pastor con chorreante queso y un poquito de partículas microscópicas de caca que tenía en las manos.

Luego, te comes ese taquito, llevándote las partículas a la boca, las cuales, al llegar al intestino, se reproducen o replican generando en ti la infección.

Otra forma, es porque, por culpa del calor, la carne del trompo se haya echado a perder, haciendo que microorganismos crezcan en él y que, al ingerirlos, se cree la enfermedad.

Es la forma menos fea, puesto que, la otra opción, es que el radiante Sol haya secado el popó de algún perrito o animalito de la calle, luego, ese popó se haya vuelto polvo y al soplar el viento haya llegado volando a tu rico taco y de ahí a tu boca.

Por lo anterior, más que nunca tenemos que lavarnos las manos, mantener limpios los patios y evitar los restaurantes con cocina al aire libre.

Si resulta que algo pasó y no lo pudiste evitar, es posible que tengas síntomas como dolor abdominal, de músculos o articulaciones; diarrea, náuseas, vómito, gases fétidos, mareos, entre otros.

Es importante saber que, las nuevas guías de tratamiento médico insisten en no parar la diarrea de golpe y mucho menos usar antibióticos cuando tu infección es viral, ya que hacerlo puede resultar peor para tu cuerpo, por lo anterior, recomiendo siempre acudir al médico de confianza y repito, lavarse las manos.