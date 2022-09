El camino a ser un verdadero doctor

Iniciemos con dos importantes definiciones a su saber. Se le considera como salud al bienestar biopsicosocial, es decir, a la integridad de nuestro ser biológico, psicológico y social. Y se le considera doctor, según la RAE a la persona que obtiene el mayor grado de estudios universitarios (doctorado) o a quien estudia medicina o alguna técnica terapéutica.

La razón de lo anterior, es debido a que nombraban doctores a quienes mucho sabían y podían platicar (eran doctos) sobre cualquier tema sin problema, eran grandes estudiosos y que bajo esos conocimientos te hacían llegar a encontrar el bien biopsicosocial. Vaya que esto se ha perdido.

Se refieren a los estudiantes de medicina como doctores, también a los odontólogos, nutriólogos y hasta psicólogos; aunque estos, incluso los médicos, no sean capaces de llevarte a un verdadero estado de salud, a un bienestar biopsicosocial.

En algunas facultades de medicina aún se otorga la materia de comunicación médico-paciente como un intento de reforzar la importancia que tiene el trato al paciente y la manera en la que un médico se debe de comunicar.

Usualmente, es tomada por los alumnos como de relleno, dando como resultado médicos que no saben explicar lo que el paciente tiene, no pueden comunicarse adecuadamente ni lograr generar empatía. Por tanto, esos médicos no están siendo doctores.

Un doctor, lo considero como aquel que puede llevar cualquier tema sobre la mesa, no es que sepa mucho, pero que pueda platicar con sus pacientes diversos aspectos de la vida. Además, requiere tener habilidad para la enseñanza, usar las palabras más claras, dibujos o fotografías para explicar lo más complicado.

También requiere ser creativo y hallar maneras de expresar ideas haciendo sentir incluido al paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento y, sin duda, mirar a su persona como un ser holístico, ya que cada emoción cuenta, nadie está loco, solamente preocupado y necesita ese doctor por tanto, ser empático.

Por si fuera poco, el Gobierno Federal ha dictado que se retire el RVOE de las maestrías y doctorados que sean de áreas diferentes y, al ser la psicología considerada de la rama social, un área distinta al de la salud, los médicos ya no podrán estudiar posgrados de este tipo y, por tanto, ya no serán doctos en la salud mental, ya les será más difícil generar ese bienestar biopsicosocial que tanto se necesita recuperar.

Con la cantidad de suicidios en nuestro país y viéndose saturados los consultorios psiquiátricos, es indispensable que la secretaría de educación implemente las materias de psicología en las carreras del área de la salud, solo así podrán ser ayudados los pacientes de manera íntegra. No necesitamos más médicos en México, necesitamos doctores con corazón.

Considero que es igual de importante darle amor a un paciente que brindarle un buen tratamiento y, por ello, sueño con un día ganarme ese título de doctor y espero que muchos más médicos también lo deseen, no doctor por tener un doctorado, sino por haber sido capaz de ayudar a otros a obtener ese bien biopsicosocial, la única y verdadera forma de salvar una vida.