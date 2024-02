Me preguntaron cuál es la diferencia entre un médico general particular, uno de farmacia y uno del IMSS: en primer punto, hay que hablar de la oportunidad, pues para elegir cuál de los tres médicos me atenderá tengo que saber cuál es mi situación económica, pues un médico privado, en su consulta, incluirá el costo de su prestigio, de la renta de su consultorio, de la luz y el de sus estudios; mientras que los médicos de farmacia no gastan en ello y los del IMSS menos.

En segundo punto, hay que contemplar que un médico particular requiere de una cartera de pacientes y, por tanto, sabe que debe de cuidar de ellos con capa y espada, dando una atención de calidad y personalizada; por lo tanto, una importante diferencia es que los médicos particulares llevarán un expediente, conocerán de ti, te darán su celular para que los contactes y buscarán darte la mejor atención posible por medio de sus constantes actualizaciones.

Por otro lado, tenemos a los médicos de farmacia que no requieren de una actualización, pues no importa que tantos pacientes veas, la publicidad se las hace la farmacia y no la recomendación, así que no es necesario conocer a tus pacientes y, como el turno es rotativo, no siempre llevan expedientes.

Por último, los médicos del IMSS suelen tener capacitaciones constantes, muchas de las cuales no les da tiempo de desarrollar debido a la alta cantidad de pacientes que atienden a diario. Al médico del IMSS le pagarán lo mismo viendo 1 paciente al día o 30, por ello suelen estar más agotados con largas jornadas laborales y con mala cara.

El médico particular lleva su agenda a su propio antojo, tienden a estar más relajados, pues obtienen la misma ganancia que el de farmacia con sólo ver un par de pacientes contra diez que vería el otro.

Una verdad incómoda, es que los médicos de farmacia son un método de mercadotecnia más de la misma empresa, por eso es que usualmente te venden los medicamentos de la marca genérica de la farmacia en donde están y, como parte de su trabajo, tienen que comercializar los medicamentos que difícilmente se recetan y se están “quedando”, por eso sus tratamientos son en varias ocasiones exagerados e incluyen más inyecciones y vitaminas innecesarias, en comparación con los médicos particulares o del IMSS quienes no te darían los medicamentos de esa forma.

Algo interesante, es que las farmacias, como parte de esa mercadotecnia, anuncian que es una consulta médica de beneficencia para gente de escasos recursos, aunque la farmacia esté en la colonia más costosa. Otras dicen que no es consulta, sino que es una orientación médica y así se libran de impuestos o métodos de seguridad.

Por otro lado, los médicos particulares te darán medicamentos de patente, pues saben de su eficacia.

A estos médicos los mismos laboratorios los buscan y visitan para invitarlos a congresos, regalarles actualizaciones, los incitan a conocer y recetar los medicamentos más nuevos y seguros del mercado.

Y pues bueno, los del IMSS te tendrán que recetar el cuadro aprobado por el Gobierno, si es que hay el medicamento disponible.

Si tienes seguro social: ¡adelante! Si tienes el dinero, pues entonces visita a un particular. Si no cuentas con la solvencia económica, visita al médico de farmacia, pero recuerda que lo barato sale caro.