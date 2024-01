El secreto de una buena relación

Una de las primeras materias que tomé cuando estudié psicoterapia humanista fue comunicación. Es tan importante hablar de dicho tema que incluso fue una materia seriada que seguí tomando en otra ocasión. Dentro de esta materia te dejaban claro que no hay manera de evitar comunicar, ese es el primer axioma de la comunicación, pues se hace por medio de la voz, de los ademanes, de las acciones e incluso desde el silencio, todo comunica algo.

Cuando tomé la materia de terapia de parejas nos dijeron que lo esencial en toda relación es justamente la comunicación. Esto no es nuevo, mis papás con sus treinta y un años de casados y mis abuelos con sesenta y dos años me han insistido que el principio básico de una pareja es comunicar, pero he descubierto que no es así; es aún más profundo.

Para una relación de pareja favorable se necesitan muchas cosas: confianza, respeto, comunicación, etc. Pero de nada te sirve tener tantos valores si no existe el secreto máximo de una relación: la comprensión. Comprender al otro es el reto más grande que existe, pues todos pensamos completamente diferente. Una pareja requiere de dos cabezas que tienen ideas, sueños y gustos distintos, lo cual es sano, pero lleva muchas veces a no comprender las acciones del otro.

Miles de veces he escuchado la frase: ponte en los zapatos de tu prójimo (la otra persona), pero seamos honestos, eso no se puede. Yo no sé lo que usted, mi lector, está sintiendo, viviendo. Usted no sabe lo que siento yo por más que se lo explique. Es más, puedo contar toda mi vida y aún así no tendrían las mismas emociones que estoy teniendo, pues somos cabezas diferentes. Lo que sí podemos hacer es tener empatía, lo cual quiere decir: imaginarse, mediante lo que conocemos, que puede estar sintiendo la otra persona.

La empatía es, sin duda, el mejor camino para la comprensión y la comprensión es la mejor manera de hacer fructífera una relación. Una vez comprendiendo a tu pareja podrás ceder cuando sea necesario y por tanto finalizar discusiones y organizar acuerdos que logren que tú y tu pareja estén muchos años juntos. Aunque se diga fácil, estoy seguro que no lo es, sin embargo, siempre vale más la pena intentar hacer un cambio.