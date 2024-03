Qué difícil resulta la vida cuando uno piensa que todo está en su contra, pero más cuando quien está contra ti es tu propio cuerpo, tu propia mente.

Esto a menudo sucede cuando la tristeza nos gana, cuando sentimos que solamente somos un peso para el mundo, para nuestra familia, para nosotros mismos.

También sucede cuando los miedos resultan feroces, tanto que nos hacen pequeños, sentimos que nada podemos, parece que nos van a ganar.

Es real, el cuerpo con los años va cambiando y cuando nos damos cuenta nuestros huesos truenan y el dolor nos gana, generando impotencia y nos resta vitalidad, nos genera duda y esperanza de que la vida pronto se acabe. Una persona en terapia me preguntó, ¿cómo vencer mis miedos?, ¿cómo le hago para poder salir adelante cuando no tengo ganas de nada?, ¿cómo consigo superar el dolor, la apatía y la incertidumbre?, ¿cómo lo hago si ya he intentado tantos años?

Le respondí muy preocupado, no lo hagas… no venzas tus miedos, no superes la apatía ni la incertidumbre.

No te quites el dolor, no luches contra lo que te sofoca, acéptalo. -¿Aceptarlo?, preguntó. -¡Sí!, aceptarlo, y de esa manera dejarás de luchar contra todo y entonces empezarás a hacer cosas diferentes, al final solamente te quedan dos opciones, hacer las cosas con lo que te aqueja o no hacerlas, entonces haz las cosas con dolor, haz las cosas con miedo, haz las cosas con incertidumbre.

Si no puedes vencer todo no lo venzas, haz las cosas y entonces un día te darás cuenta que ya no tienes miedo o que no te importa tenerlo, que se acabó el dolor o que no era para tanto.

Que la vida nunca tiene certezas, entonces no importa vivir con incertidumbre, y así muy probablemente encontrarás la paz.

La magia de la vida no es ganarle a lo que te lastima, no es enfrentar lo que te hiere, es hacer las cosas con lo que tienes para lograr lo que nunca habías conseguido.

Me despido de esta semana haciendo una pregunta: ¿qué no has hecho que podrías hacer para marcar la diferencia y lograr lo que deseas? ¡Feliz domingo!