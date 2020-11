Además del Covid 19, muchas enfermedades que estaban supuestamente ocultas salieron a la luz. Algunas han sido muy tratadas y trabajadas pero otras parece que se hicieron de lado y que, si llegan a ser detectadas, son muy pocos los médicos que en realidad están certificados o preparados para su manejo.

Es el caso de enfermedades como la ansiedad, el burnout y la depresión, cuyos tratamientos no son para nada el uso de pastillas para dormir como muchos médicos hacen.

Estoy seguro que usted estará pensando que estas enfermedades ya existían, pero en la realidad se han transformado haciendo que los métodos para tratarlas se tengan que adaptar a estos tiempos.

Varios estudios han determinado que existe un aumento exponencial en los casos de ansiedad, llegando incluso a utilizar el nombre: ansiedad postcovid. Esos artículos científicos han declarado que la alteración del sistema inmune provocada por la infección podría inducir a una psicopatología.

Esta semana leí un artículo “Anxiety and depression in COVID-19 survivors: role of inflammatory and clinical predictors”, en donde concluyen que de un grupo de 402 sobrevivientes al Covid, el 56% obtuvo una puntuación en el rango patológico en al menos una dimensión clínica psiquiátrica.

Por tanto, calculo que en Yucatán deben de haber 10,700 nuevos casos psiquiátricos tras la pandemia, la mayoría no atendidos. Para todos es muy difícil pensar que así como nos enfermamos del estómago o de los riñones podríamos también tener una enfermedad en el cerebro, pero la realidad es que sí ocurre y no por tenerla significa que estás loco y tomarás medicamentos de por vida, aunque claro que es más complejo trabajar con enfermedades de la mente que con una gastritis.

Darnos cuenta de que tenemos una psicopatología puede ser complicado, pero si tienes algunos (no es necesario que sean todos) de los siguientes síntomas no dudes en acercarte a tu médico de cabecera, tu psiquiatra o a tu servidor: mareos frecuentes; pérdida del apetito o por el contrario mucha hambre. Sentir que tienes mucho sueño durante el día o que en las noches no duermes bien, tienes pesadillas o sueño ligero. Tienes muchos problemas estomacales, dolores del cuello, entumecimiento de manos, palpitaciones, sensación de taquicardia, de que algo malo va a pasar, de que pierdes el control: posees miedos incomprensibles o incluso deseo de dejar de vivir.

Tratar pronto estas enfermedades es importante, cada paciente requiere un tratamiento específico y dirigido a los problemas que presenta.

Este tratamiento se necesita dividir en tres aspectos: medicamentos, ejercicio y terapia. Ir únicamente al psicólogo no mejorará al paciente así como tampoco ir con un médico que no pueda darte una terapia tampoco.

Dar medicamentos para dormir al paciente y así quitarle su angustia es una mala práctica médica, el objetivo no es que duermas, sino que puedas estar activo de día, dormir adecuadamente de noche y ser feliz mientras, relajado, realizas tus actividades de la vida diaria. Mi teléfono es 9991086356 y con gusto atenderé tus dudas