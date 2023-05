¿Cuánto dura el amor?

Hablar de amor no es tan sencillo, es ese algo indescriptible que todos quieren, que muchos buscan, que no todos encuentran.

Así como a la vida, también he definido al amor como magia, al llevar un cúmulo inigualable de emociones en una sola palabra. Hablar de amor es meterse en el complejo conocimiento de uno mismo y su interacción con el exterior, ya que para ser amado hay que saber amar, en otras palabras, conoceremos el amor que somos capaces de dar, ya que nuestra definición de dar amor se relaciona con el que esperamos recibir, y resulta que todos amamos de maneras diferentes.

El gran psicoanalista y filósofo Erich Fromm, en su libro “El arte de amar”, afirma que el amor no es sólo una relación personal, sino un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas formas: amor erótico, amor fraternal, amor filial, amor a uno mismo. También expresa que el amor no es algo pasajero y mecánico, sino que se trata, como mencionaba previamente, del fruto de un aprendizaje.

Por ello, dice Fromm, si queremos aprender a amar debemos actuar como lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte. Por ahí leí una frase que decía: “si estas enamorado no te cases”, al principio me sorprendió, pero tras meditarla encontré que tiene toda la razón. No es lo mismo amar que estar enamorado.

El enamoramiento es pasión, es instinto, es poner la sexualidad al límite bajo un deseo o satisfacción propia que te hace creer que es hacia la otra persona.

Hay un ejemplo muy sencillo: una chava dijo: -“¡qué enamorada estoy! Mi novio es muy bromista, me encanta”. Mientras que la misma persona, unos años después, ya casada, mencionó: -“Amo mucho a mi esposo, aunque nada se toma en serio, como me desespera”.

El enamoramiento según unos autores dura de seis meses a tres años, después de eso se acaba completamente dando paso a dos caminos; el olvido o el amor. Según el Dr. Eduardo Calixto, profesor de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM, a un hombre solamente le toma 28 días enamorarse, para una mujer puede tardar hasta tres meses, mientras que el luto por la pérdida del enamoramiento puede tardar hasta dos años.

Entonces, ¿cuánto dura el amor? Cada autor dice algo diferente, su servidor opina, basándome en el entendimiento y las premisas de varios autores incluyendo a Fromm, que tarda todo el tiempo en que tú desees verlo.

Tu concepto de amor es el que sientes y conoces. Si sientes que estás recibiendo eso que tú conoces como amor, entonces te sentirás amado y podrás darlo de manera recíproca. Para mí, el amor no es del todo una etapa dulce, ya que implica sacrificio de muchas cosas que deseas para la felicidad de otra persona; confianza, respeto y muchas veces tolerancia.

El amor es lo más grande que existe en este mundo después de la vida. Se puede amar un tiempo o se puede amar para siempre.