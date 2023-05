¿Qué decir a alguien que tiene ansiedad?

Llamamos trastornos de ansiedad a los cambios repentinos y emocionales que se caracterizan por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo, tan fuertes que afectan las actividades de la vida diarias de quien la padece. Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad como la ansiedad generalizada, el de pánico, las fobias, entre otros; pero todos tienen algo en común, una sensación de preocupación exagerada que genera disconfort.

Se diferencia de los nervios o del miedo ya que, por lo general, no tiene un detonante preciso, incluso hay personas que tienen una crisis de ansiedad de la nada en donde sienten que el cuerpo se les paraliza, el corazón se detiene, se entumen las manos y les falta el aire.

Otras personas sienten que van a desvanecerse, presentan mareos o dolor abdominal. Muchas de estas personas ya saben qué es la ansiedad, la saben identificar, pero nosotros, su familia, su pareja, sus amigos no sabemos qué hacer al respecto, incluso nos entra temor y tratamos de buscar desesperadamente la manera en la que se sienta más tranquila, usualmente intentado con cosas que pensamos que a nosotros nos harían sentir mejor y, con ello, caemos en un grave error.

Lo primero que hay que comprender es que no se trata de una emoción simplemente, sino de un conjunto de cambios en unas hormonas del cerebro llamadas neurotransmisores, los cuales, quienes no tenemos ansiedad, podemos automáticamente controlar, por lo tanto, es casi imposible que comprendamos cómo se siente tener un ataque de ansiedad.

La primera premisa frente a una persona con ansiedad es evitar a toda costa pedirle que se relaje o que piense en otra cosa, ya que eso no les va a ayudar, pero sí a perjudicar. Lo segundo a evitar es ignorarla, pensar que todo es producto de su mente y hacérselo saber es demeritar sus emociones, lo cual también la puede hacer sentir peor.

Entonces, ¿qué debo de hacer?, es sencillo, acercarte y preguntar ¿qué necesitas?, y apoyar a la persona con aquella cosa que te haya pedido. Segundo, hacerle saber que estás ahí para ella, que la apoyarás en todo aquello que haga falta.

A veces, una persona con ansiedad lo único que necesita es que la escuchen, que se pueda desahogar sin que le den ningún consejo, sin que la otra persona hable.

Si una persona con ansiedad te pide que la escuches hazlo y posteriormente, pregúntale si quiere que le des alguna respuesta. Como muchas veces un ataque de pánico o ansiedad no tiene causa, tampoco vale la pena que te sientas culpable, eso tampoco ayudará a la persona a calmarse.

Hay algunos ejercicios que sirven para contrarrestar o apagar un incendio generado por la ansiedad, como los ejercicios de respiración, así que puedes acompañar a la persona respirando profunda y lentamente.

Pero, si preguntarle ¿qué necesita?, escucharla o si las respiraciones no ayudan, entonces, será buena idea proponerle el llamar a su terapeuta o psiquiatra y, si la persona con ansiedad no quiere nada; no hagas nada. Concluyo mi opinión con una frase: lo que mejor puedes hacer frente a una persona con ansiedad es, sin juzgar, escuchar con amor todas las necesidades que tiene.