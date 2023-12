¿Quién pintó a la Virgen de Guadalupe?

La tradición católica dice que la Virgen se apareció en el cerro del Tepeyac a un indígena llamado Juan Diego la madrugada del 12 de diciembre de 1531.

Muchos creen que lo hizo pidiendo que le hagan un templo donde la pudieran visitar, sin embargo dicha premisa es errada. Hablemos de los mitos, pues algunos dicen que la pintura de la Imagen se encuentra flotando y que tiene temperatura humana. Ambas premisas están equivocadas.

He tenido la dicha de ver y tocar el Sagrado Original y me consta, tampoco se escuchan los latidos del corazón del bebé. Hay quien cree que la Virgen ha sido estudiada por la NASA, pero no hay reporte al respecto, así como tampoco hay muestra de que Richard Kuhn, premio Nobel de Química, haya dicho que sus elementos no son terrestres.

Otro mito, es el nombre Guadalupe, muchos creen que viene del náhuatl o que los españoles se lo pusieron en honor a la Virgen de Extremadura que se encuentra en el río Guadalupe en España, no es así. Según el “Nican Mopohua”, libro datado en 1547, donde Juan Diego narra las apariciones, fue la misma Virgen quien al presentarse con el tío de Juan Diego dijo su nombre. Guadalupe proviene del árabe y quiere decir: el cauce que lleva el río, ella no es el río, es quien lleva al río y éste es Jesús.

También en este libro se expresa el deseo de la Virgen: una casita sagrada en donde va a mostrar a su hijo que es todo su amor-persona. Ella aparece para dejar a su hijo, pues es una mujer que, según estudios, tiene 9 meses de embarazo. Hay premisas que son reales y se demuestran gracias a las matemáticas, la única ciencia exacta.

Por ejemplo, sabemos que las estrellas que tiene su manto tienen una correlación de más de 97% con algunas constelaciones contiguas que estaban en el cielo de México el 12 de diciembre de 1531, a las 6:45 am. Además, en su vestido tiene flores, que tienen más de 92% de correlación con los principales volcanes de México y que, la única flor que tiene de 4 pétalos coincide con el Cerro de la Estrella donde el 12 de diciembre los mexicas celebraban el fuego nuevo y, resulta que en 1531, ellos esperaban el nacimiento del nuevo Sol y, la flor de 4 pétalos se llama Nahui Ollin, en español: Sol en movimiento.

Esta flor se encuentra en su abdomen, en donde podríamos escuchar el corazón de un bebé de 9 meses. Ella vino, desde la cosmología mexica, a traer al nuevo Sol, el único sacrificio humano válido y después de eso cesan los sacrificios y 9 millones de indígenas se convierten al catolicismo, según figura en los libros de historia de aquel tiempo y, todo esto, mientras nos tiene en su mirada, pues en los ojos tiene figuras miniatura con correlación de 99% entre ellos. Entonces ¿quién la pintó?

Tuvo que ser alguien que sabe de astronomía, geografía, ginecología, cultura mexica y española, oftalmología, pintura, matemáticas y otras ciencias que no comenté aquí. Tiene que ser alguien capaz de pintar con microscopio, además de tener Google Earth y un telescopio con la capacidad de tomar una foto del cielo para poder pintar las estrellas con tan buena correlación en menos de 15 minutos (en lo que la Tierra se mueve), y todo esto hace 500 años. Sólo uno puede hacer todo eso y mi corazón me ha dado la respuesta: Dios.