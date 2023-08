Una campaña muy rara: uso del cubrebocas

Desde hace casi un mes, quizá más y prácticamente todos los días, especialmente en domingo, la Secretaría de Salud de Yucatán ha estado publicando en medios impresos una plana completa diciendo que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio ni siquiera en hospitales.

Es cierto, no es obligatorio, no es información falsa, solamente me encantaría saber el costo de cada una de esas páginas, que usualmente tienen un valor de 50 mil pesos, queriendo decir que, al menos, solamente en un medio impreso habrían gastado 200 mil pesos publicando en domingos, eso sin contar los costos de la misma campaña en más medios (incluso entre semana) y en redes sociales, flyers, entre otros.

No encuentro un objetivo válido para un gasto tan grande existiendo situaciones tan sensibles de salud en estos momentos en nuestro Estado. Sin dudar, doy derecho de réplica para la explicación de los objetivos de esta campaña y la importancia que tiene para un gasto tan grande, y claro, me encantaría saber cuánto dinero se gastó y se plantea gastar más para lo mismo.

Me encantaría saber por qué usar nuestros recursos en una plana completa diciendo que no usemos cubrebocas, cuando podríamos usarla para seguir informando sobre el dengue que tanto está dañando a nuestra población en este momento.

Además, no nos hagamos de la vista gorda, seguimos ingresando pacientes graves por Covid-19, y ahora esos pacientes están tosiendo en la sala de espera sin cubrebocas, con el riesgo de contagiar a otros pacientes, empujándonos a los médicos a tener que espaciar nuestros horarios de atención para evitar que se congreguen en la sala.

Me preocupa que, justo esta semana, un yucateco de 80 años me preguntara ¿de dónde viene el dengue? Ojo ¡80 años y no le ha llegado la información! Algo hay que mejorar en la transmisión de información. ¡Ah!, pero eso sí, no llevaba cubrebocas a la consulta, le pregunté la razón y me contestó que su hija había leído en el periódico que no era obligatorio, llevándome al interés de redactar esta opinión.

No estoy diciendo que no se haga nada por el dengue, la Secretaría de Salud trabaja bastante al respecto, sólo insisto en emplear los recursos para información más saludable y no sobre el no uso de cubrebocas, o al menos un mensaje más positivo, pues no es lo mismo decir “ya no es obligatorio (el uso de cubrebocas) en hospitales, clínicas y centros de salud”, que decir, es opcional el uso de cubrebocas para protegerte de cualquier enfermedad y para evitar contagiar a otros.

Por otro lado, el uso de cubrebocas es recomendable en personas con enfermedad respiratoria. Así bien, nos queda a nosotros, médicos y población en general, emplear nuestro juicio para el cuidado de nuestra higiene.

Su servidor, así como la mayoría de los médicos del hospital en donde tengo el honor de dar consulta, seguiremos empleando en nuestros consultorios el cubrebocas, sabemos que es el espacio en donde más enfermos hay y nos podemos contagiar no sólo de Covid, sino de muchas otras cosas más.