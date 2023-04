En la terapia un paciente me dijo: “Doctor, no sé qué hacer, siempre hago sentir mal a los demás”. A lo cual le respondí: “Dichoso de ti que tienes el poder de interferir y controlar la vida, sensaciones y emociones de los demás, de hecho, me sorprendo, pues por lo que dices tienes la habilidad de leer la mente de las otras personas mediante un súper poder de la empatía que te hace saber que has hecho sentir mal a otra persona”.

Con una sonrisa de nervios me dijo: “no te entiendo, ¿a qué te refieres?”. Lo cual me permitió dar paso a una buena charla sobre ese introyecto que muchos tenemos en el cual basamos nuestra vida en el completo servicio a los demás, incluso, a costa de nuestra felicidad. Nos importa tanto el prójimo que nos dejamos de dar amor propio mientras pensamos que guardar nuestras palabras y emociones es bueno.

Nadie puede hacer sentir mal a ninguna persona a menos que la otra quiera tomarse lo que dijiste como cierto y a pecho. Cuando decimos o hacemos algo sin la intención de dañar, sino por nuestra felicidad y, lo que hicimos se interpreta por otra persona como una afectación hacia ella y por tanto, le hace sentir mal, no es culpa nuestra.

Uno mismo es quien siente bajo lo que interpreta, así que no, no podemos hacer sentir mal a ninguna persona, ellas se pueden sentir mal a causa de lo que piensan, sienten y creen. Por otro lado, muchas veces pensamos que alguien se siente mal por algo que hemos dicho o hecho sin siquiera haberle preguntado, eso es una interpretación nuestra que muchas veces rompe relaciones, pues ahora a nosotros nos duele el creer que causamos un daño.

Primero pregunta, averigua y con ello conoce la certeza de las emociones del prójimo. Concluiré con un conocido mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¡ti mismo! Has de tu vida lo que quieras sin buscar dañar la libertad e integridad de los demás, pero vive y vive feliz. Si dirás algo recuerda hacerlo por alguna razón: para externar una emoción, para ayudarte o para ayudar a otros.

Evita todo aquello que sea una crítica dolorosa o que el decirlo o hacerlo solamente pueda traer que la gente sienta dolor y, si alguien te dice algo y te movió por dentro recuerda que puedes tomarlo si te sirve y si no, lo tiras. ¡Vive y vive feliz!