Dice la madre Santa Teresa de Calcuta que la fe sin obras está muerta y es completamente cierto. A esta frase le hago un agregado: la fe sin obras está muerta y sin sustento también. La fe nace de la duda y dudar es de sabios, pero también la fe a ciegas puede ser mortal. Si te digo: este jarabe extraído de un extraterrestre evita que te enfermes por 10 años ¿lo tomarías?, o antes te preguntarías, ¿de dónde sacaron un extraterrestre?

Lo mismo pasa con la fe en Dios, muchos ya no la siguen ciegamente, primero se interrogan sobre su existencia, sobre la veracidad de la Palabra o de los hechos. Resulta también que la Iglesia, al menos la Católica, no está peleada ni con la duda, ni con la Ciencia.

Se considera Ciencia a la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por el empleo de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos.

Por un tiempo, se pensó que científicamente no podría decirse que Dios existe, pero luego, nos percatamos que la Ciencia, que según da todas las respuestas, llega a espacios en donde no las puede obtener. Cuando bajo un mismo fin y siguiendo diversas metodologías científicas no se logra obtener un resultado, entonces, hablamos de un milagro y, si existen los milagros, tenemos a la sazón el sustento para decidir si queremos o no creer en Dios.

La sábana santa de Turín y la Virgen de Guadalupe son dos imágenes muy estudiadas por la Ciencia, misma que a la fecha no tiene una explicación de cómo pueden estas imágenes existir. En cuanto a la Virgen de Guadalupe soy testigo de las cientos de investigaciones que se le han realizado y como todo apunta a que, el autor de la imagen, tendría que ser músico, matemático, geólogo, astrónomo, médico, mexica, español, pintor, escultor, entre muchas cosas más.

Como no existe alguien así y que además teniendo esas habilidades solamente haya decidido hacer una imagen en toda su vida, entonces, podemos hablar de un milagro. El jueves pasado el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica de Guadalupe inició el primer curso internacional de Ciencia guadalupana, mismo que se otorga por medio de la plataforma digital cienciaguadalupana.org.

Este curso estará abierto para poder verlo a la hora que sea durante los días que desee por todo el 2023, y comenta cada una de las investigaciones científicas en torno a la Virgen de Guadalupe con la intención de que todos los católicos tengamos la oportunidad de sustentar nuestra fe y que, los que no sean católicos, puedan obtener la información sobre cómo se hicieron estas investigaciones y que puedan replicarlas por ellos mismos y llegar a sus propias conclusiones.