La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace referencia que 9 de cada 10 personas que se quitan la vida, lo dicen previamente, esto en el marco de la conmemoración de la prevención del suicidio del programa “Salvemos Una Vida”, donde se habló acerca de las sugerencias y herramientas que se tienen al alcance para prevenir este problema multifactorial, así como detectar cuando una persona tiene una ideación suicida y cómo reaccionar ante ello.

En una edición más del programa de radio “Salvemos una Vida” que se transmite todos los viernes a las 11 de la mañana a través de Amor 100.1 de FM y también de su página de Facebook, en esta ocasión la invitada especial que fue la psicóloga Marilú Ancona Rosas, quien emitió un mensaje de esperanza y apoyo para quien pasa por momentos difíciles, “está pensando en el suicidio o transita por duelo derivado de él”.

La conductora, Alis García Gamboa, dijo que esta especialista es la fundadora y facilitadora del grupo de sobrevivientes “Ancla de esperanza”, tema del que casi no se habla, por eso optaron por invitarla para que converse sobre las personas que se quedan cuando ocurre un suicidio y qué se debe hacer en esos casos.

“Estamos felices de poder compartir con el auditorio, información necesaria acerca del suicidio, porque son cosas que están pasando alrededor con gente tan cercana, conocida, que al escuchar la palabra suicidio deciden no obtener detalles al respecto, lo que complica que, al tener una situación similar tan cerca, no sabemos cómo enfrentarla”, señaló.

Precisó que en este mes se ve mucho la prevención de este problema, sobre todo el día 10, porque se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, “todo el mes vamos a estar hablando de cómo ayudar a las personas, como tratar que nuestra gente quiera vivir feliz, contentos, gozar cada minuto de su vida y no solo vivir por vivir”.

Por su parte, la especialista agradeció la invitación, sobre todo en este mes tan especial que es de la prevención, destacó que el grupo que tiene se denomina “Ancla de Esperanza” porque es lo que te mantiene firme ante las tempestades, cuando una personas atraviesa por la muerte de un familiar por suicidio, su vida se convierte en una tempestad.

“Pensamos que el ancla es un buen nombre para mantenerte sujeto a la vida, a la tierra a pesar de las tempestades que estés atravesando en estos momentos de tu vida, por eso la idea del nombre, el suicidio es un problema multifactorial porque no hay una sola circunstancia que digas que lo provocó, por ejemplo que rompió una relación y se suicidó o perdió el trabajo y tomó esa decisión, esos son factores precipitantes, no la causa, es solo la punta del iceberg que se ve pero debajo hay muchos factores”, indicó.

Explicó que pueden haber agentes ambientes, de personalidad, culturales, socioeconómicos, todo esto va a hacer que las personas, al tener problemas y éstos no se resuelven, no cuenten con las herramientas para hacerles frente, caen en la desesperanza, la conducta suicida, no solo quitarse la vida, sino desde la ideación, pensamientos de muerte, sobre la propia muerte y después viene un plan más elaborado para que la personas se quite la vida y lo empieza a verbalizar.

“La persona da señales verbales de lo que quiere hacer, señales conductuales, entre las primeras llega a decir: ‘no quiero vivir’, ‘están mejor sin mí’, ‘no le importo a nadie’, se despide, menciona que ya no será una carga; entre las conductas están retraerse, no divertirse, privarse de cosas o situaciones que antes disfrutaba, se refugian en el alcohol o las drogas, un joven empieza a ir mal en el colegio, son pequeñas señales que indican que algo está mal”, expuso.

Destacó que cuando uno no está enterado de estas señales de alerta y no se valida la emoción, se descalifica y no sigue hablando de ello, pero es importante estar atentos a estos signos de alarma, porque quien en algún momento decide quitarse la vida, lo menciona, pide un grito de auxilio, es un hecho que la persona que se quita la vida no se quiere morir, solo quiere dejar de sufrir, cae en una visión de túnel que no le deja ver soluciones a sus problemas.

Lo importante es prevenir

Comentó que el suicidio es un tema tabú que esta estigmatizado, no se dice y por ende no puede pedir ayuda, si en algunas ocasiones la persona pide ayuda se le descalifica, al psicólogo sólo van los locos, los medicamentos son de personas que esta locas, por lo que se inhibe y se queda con su sufrimiento, y es cuando corre el riesgo de quitare la vida.

García Gamboa manifestó que muchas veces la gente a su alrededor dicen, es que solo me quiere presionar, está amenazando, y no lo toman enserio, lo que no les permite ver que lo que está viviendo esta persona es algo tan feo, que no quiere seguirlo viviendo, no quieren matarse tan solo dejar de sufrir y esa persona necesita ayuda profesional.

“Cuando escuchemos que alguien está pasando por esta problemática hay que llevarlo a alguno de los tantos lugares que hay en el Estado, por supuesto a Salvemos una vida o tan siquiera llamar por teléfono para que te indiquen como proceder; si tienen dudas que llamen”, expuso.

La especialista aseguró que lo importante es prevenir. Cuando se da una muerte por suicidio el que se queda está muy solo, llora en silencio su pena, necesita ayuda, que la busque.

De acuerdo a la OMS, las personas sobrevivientes de suicidio son personas vulnerables, de riesgo suicida también, sino se atienden tienen un riesgo muy elevado.

La fundadora de este programa, Alis García Gamboa, recordó que cualquier problema tiene solución si se busca ayuda, para lo cual “Salvemos una Vida” tiene a disposición los dos números telefónicos 9 45 37 77 y el 075, a los cuales pueden llamar las 24 horas del día para apoyarlos y recordarles que “Vale la pena vivir”.