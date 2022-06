Como ya sabemos, existen diferentes pruebas para detectar el virus, pero no todas son efectivas, incluso, hay dos que podríamos decir sólo sirven para gastar tu dinero. Por lo anterior, escribo mi opinión para que los empleadores no envíen a sus empleados a hacerse pruebas que no funcionarán, ni los maestros a sus alumnos y mucho menos para que usted tire su dinero a la basura creyéndole a laboratorios que buscan captar su sueldo con pruebas baratísimas, aprovecharse de la pandemia para engañar a la gente y hacerse de recursos.

Empecemos hablando de la prueba de anticuerpos para Covid-19, conocida como la prueba de sangre. Es un método para saber si ya tuviste, ojo, en tiempo pasado, la enfermedad, por lo tanto no tiene utilidad diagnóstica. No se la haga, ¿para qué?, si ya estás vacunado, seguramente saldrá elevada.

Por otro lado, están las pruebas de antígeno de Covid-19, está puede ser por medio del “cotonete” en la nariz o por saliva. Es la famosa prueba rápida que cuesta entre 250 a 600 pesos. Una prueba que, apúntelo bien, no sirve para saber si se tiene la capacidad de contagiar o no, tampoco funciona para saber si el paciente sigue teniendo el virus o si ya se le quitó tras una semana de síntomas.

Esta prueba solamente se debe realizar entre el segundo y cuarto día de presentar sintomatología, si el paciente no tiene entonces no sirve de nada. Amarrando mejor la información les cuento que los médicos de urgencias del hospital en donde laboro, los encargados de la atención primaria de Covid-19 acordamos ya no solicitar la prueba de antígeno como método diagnóstico, ya que claramente no hay alguna indicación para ello.

Por tanto, tampoco sirve como método de exclusión de la enfermedad el tener síntomas. Su uso es para lo que fue creado, un método de tamizaje. Además, es importante hacer de su conocimiento que, el laboratorio de la Clínica de Mérida, uno de los más importantes del Sureste, con toda ética, escribe en los resultados de pruebas de antígeno la frase: “un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección por SARS-CoV-2, esta prueba no debe utilizarse cómo base única para el diagnóstico de la infección. En casos asintomáticos o sospecha de contagio reciente el único método recomendado por la OMS es por RT-PCR”.

Una prueba de antígeno negativa más el tener síntomas, obliga al médico a solicitarle una prueba de PCR, la única prueba diagnóstica de Covid, la cual, en un laboratorio bueno tarda de 2 a 4 horas en dar resultado. Por la cantidad de pacientes con Covid queda claro que toda persona con síntomas de la enfermedad la tiene, hasta demostrar lo contrario. El diagnóstico de faringitis, resfriado o catarro no bacteriano, dado desde primera instancia, es una gran falta a la ética. Por lo anterior, pongo en recomendación el acudir a médicos certificados en Covid-19 y expertos

en la atención primaria de la misma en caso de cualquier síntoma. No se automedique, no se autodiagnostique y tenga cuidado de cualquier similar.