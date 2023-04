Dilema del ganadero: pagar o no pagar

A decir de algunos de los pequeños, medianos y grandes socios que participaron en la más reciente reunión general de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Dzilam González, afiliada a su vez a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), las cosas han mejorado muy poco, o casi nada.

Como les dimos a conocer hace unos meses, el año pasado, los ganaderos más grandes que forman parte de la Ugroy llevaron al límite sus confrontaciones con la entonces máxima autoridad de la Unión, el ex presidente municipal de Buctzotz, Luis Cepeda Cruz, a quien acusaron de un desvío de recursos que no está totalmente claro.

Como informamos en esta misma columna hace unos meses, el diputado panista Esteban Abraham Macari, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para abrogar la actual Ley Ganadera del Estado y sustituirla con otra denominada Ley de Desarrollo Ganadero, cuyo principal objetivo sería ajustarse a las necesidades, requerimientos y circunstancias actuales,

a fin de dar respuesta efectiva a los problemas que enfrenta el sector pecuario.

Abraham Macari ha publicado varios textos en su cuenta digital de Facebook, en los que trata de explicarles a los ganaderos morosos, es decir, a los que tienen adeudos con los bancos, que la mejor salida para todos ellos es llegar a acuerdos con esas instituciones, las cuales están proporcionando una serie de facilidades nunca antes vista para regularizar la situación de todos los productores que tienen adeudos con los bancos, en especial el denominado Bx+.

En un mensaje que mantiene en su página de Facebook, el presidente interino saluda coloquialmente a sus amigos y les informa que les “tiene una mala y una buena noticia. La mala noticia es que el banco nos había puesto como fecha límite el día 30 de septiembre para hacer los pagos de los créditos; acuérdense que nos habían dado 90 días, ya se vencieron esos 90 días, muchos se acercaron a pagar, más de 50 personas se acercaron y liquidaron sus créditos.

Algunas otras personas dieron abonos para que se les congele el crédito porque el banco siempre dijo que citaban un poquito, les congelaban el crédito hasta que pudieran terminar de pagar.

Mucha gente se acercó, muchísima cartera se recuperó pero muchísima gente no se acerca.

Muchísima gente al final no vino y los bancos van a tener que seguir demandando. Ésa es la mala noticia, porque la buena noticia es comentarles que el banco platicó con los directivos (y) me dijeron que ya está entregando estas cartas de finiquito (...) firmadas por el apoderado legal del banco”, en las que se precisa que ya no hay deuda que saldar.

Informantes que residen en el municipio de Tizimín anticiparon que esta semana habría más buenas noticias sobre arreglos con rancheros que aún tienen importantes deudas.