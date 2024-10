La rabia es una enfermedad causada por un virus presente en la saliva de animales como el perro y el gato infectados, la cual es transmitida a las personas por medio de mordeduras, principalmente. En Yucatán, el caso más reciente de rabia canina, se confirmó en 2020, mientras que en el caso de los gatos, en 2021 se tuvo dos contagios.

Ante este panorama, especialistas señalaron que la forma más eficaz de prevenir muertes humanas por rabia es a través de la vacunación de al menos el 70% de los perros en zonas de riesgo. Esta acción de manera anual en mascotas, es crucial para prevenir la enfermedad, protegiendo tanto animales como personas.

La Médico Veterinario Zootecnista (MVZ), Emilia Tobías, Gerente Técnico de mascotas en Boehringer Ingelheim Salud Animal México recordó en entrevista telefónica que, en 2019, México recibió la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un país libre de rabia por mordedura de perro, gracias a su estrategia de control implementada a principios de los 90, en la que se realizan campañas de vacunación masivas y gratuitas.

“El diagnóstico oportuno y la disponibilidad de tratamientos alrededor de todo el país contribuyeron al reconocimiento como el primer territorio a nivel mundial en no reportar ningún caso de la enfermedad. En nuestro país se ha hecho un gran trabajo mantener bajo control el riesgo de contagio por mordeduras de perro, pero eso no significa que la rabia no exista. Debemos estar alertas y no bajar la guardia” explicó.

Remarcó que la vacunación es de suma importancia para continuar evitando la propagación de la enfermedad pues cuando los signos, en animales, y los síntomas, en humanos, comienzan, casi siempre trae consecuencias fatales para ambos.

“Es importante no dejar de vacunar a nuestras mascotas, sean perros o gatos. Si no los vacunamos recurrentemente, estamos quitándoles la posibilidad de generar defensas contra la rabia, lo que podría provocar que quedarán susceptibles y en riesgo de contagio”, añadió la especialista en salud animal.