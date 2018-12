La vida es... simple

Para algunas personas que tenemos el complejo del “súper héroe” (queremos salvar al mundo y nos metemos donde no nos llaman), es difícil ir andando en esta vida y poderla hacer más simple de lo que ya es.

Y aclaro que esto no significa que debemos quedarnos estáticos sin hacer nada por nadie, sino que necesitamos evitar que nos afecte más de lo que debe hacerlo, o, por lo menos, estar conscientes de que en ocasiones las cosas suceden de forma diferente a lo que esperamos. Y todo esto debido a que siempre aguardamos inconscientemente o por un capricho o una reacción algo a cambio de lo que hacemos y que nos dé crédito o reconocimiento.

Te menciono 5 acciones que harán tu vida más sencilla y armoniosa:

1.- Preguntar.- Hacer cuestionamientos nos dará el conocimiento necesario para ser más cultos, pero principalmente para dejar de suponer cosas y actuar en consecuencia y con percepciones que en ocasiones se vuelven erróneas. Queda prohibido suponer sin haber preguntado.

2.- Dar.- Darle algo a la gente y la sociedad sin esperar nada a cambio. Ayudar a quien puedas y te nazca hacerlo, sin aguardar reconocimientos y gratitudes, eso déjalo al universo. Tú solo dedícate a dar y ni si te ocurra pedir si no has dado. Existen personas a las que les encanta pedir favores, pero desaparecen a la hora que les corresponde devolverlos.

3.- Apoyar.- No vale criticar algo o a alguien si no te has atrevido ayudar a nadie. En este mundo estamos para sumar y multiplicar, no para restar. Pero por lo menos, si no vas a apoyar nada o a nadie, no seas de los que se la pasan criticando y quedándose estáticos sin mover un dedo.

4.- Recibir.- Dedícate a rodearte de gente positiva y de buena energía, evita a las personas negativas y a aquellas que solo critican a los demás por sus éxitos buscando las razones por las que los otros los obtienen y ellas no. La respuesta es obvia… los triunfadores no perdieron el tiempo como lo hacen los que se la pasan viendo cosas donde no las hay.

5.- Planear.- Plantearse objetivos antes de participar en algo debe ser una tarea obligatoria de todos; sin embargo, no lo hacemos. Visualiza una meta y trata de cumplirla y llegar ahí; si no lo lograras, analiza a consciencia qué fue lo que falló para que fracasaras. Tómalo como una lección y continúa hacia adelante.

No te involucres más de lo que tu mente te permita, cuando excedemos esa línea es cuando nuestra vida empieza a complicarse y empiezan la tensión, la presión y la angustia. Y la vida es mucho más que eso, y más simple.