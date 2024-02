Lamentan huelguistas afectar a usuarios del Monte de Piedad

Poco más de 80 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad permanecen en huelga a las puertas de las 10 sucursales con que cuenta la institución prendaria en Mérida.

Mientras tanto, cientos de personas que acuden todos los días a empeñar sus prendas se encuentran en busca de alternativas en lo que se resuelve el problema que derivó en la suspensión de las actividades.

Desde el primer minuto de antier, los empleados sindicalizados colocaron la bandera de color rojo y negro como señal de huelga, la cual, indicaron, se mantendrá mientras no lleguen a un acuerdo con la empresa de servicios financieros.

Javier Méndez Tamayo, secretario general del Sindicato, reiteró en entrevista que la huelga es de carácter nacional y se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que les den una respuesta a sus demandas salariales que tienen tres años detenidas.

“Desde el primer minuto del 15 de febrero se inició la huelga, ya habíamos hecho emplazamiento los días 5 y 9, pero la empresa no respondió a nuestras demandas y, al no alcanzar un acuerdo, nos fuimos a huelga. No hemos recibido un aumento de sueldo en tres años”, señaló.