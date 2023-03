El pasado 16 de febrero se inauguró la exposición “Sueño” de Randy Shull en SALÓN—galería ubicada en Salón Gallos—por José García. La exposición de Shull traza continuidad al proyecto de “Siesta” expuesto por él en el mismo recinto.

Randy Shull es un artista multidisciplinario con una trayectoria destacada. Dentro de otros se reconoce el diseño del Black Mountain College Museum + Arts Center. La exposición está compuesta por piezas realizadas con hamacas como si estas fueran canvas. Desarrollando metáforas y paisajes surreales que capturan la visión e imaginación del visitante.

Para hacer de esta nota una experiencia singular comparto el texto de sala que escribí para la exposición. Siéntase cómodo, acuéstese en su hamaca, si tiene posibilidad ponga un poco de música relajante, y por favor dele rienda suelta a la sublimación:

¿Hay algo más contundente en la vida que dormir? ¿Existe un terreno más desconocido y misterioso que el de los sueños?

Nos adentramos en tierras completamente ajenas a nuestra voluntad. Allí, Randy Shull parece hacer una apuesta audaz y arriesgada: llevarnos a las profundidades del REM.

Cuando subimos a una hamaca, uno se prepara para realizar un ritual y una apuesta.

Existe el riesgo de caerse, de torcerse el cuello y rasgarse la cara. Así es la obra de Randy Shull, nos toma de la mano y nos advierte: “Tengo que decirte algo, pero tienes que confiar en la gravedad, en algo que ni tú ni yo sabemos”.

La hamaca, artefacto creado en las Antillas y, posteriormente perfeccionado en Yucatán: un capullo en forma de cohete, colgado horizontalmente, que nos envuelve, no solo física sino también emocionalmente. Con un sutil balanceo nos arrulla. Ya no estamos aquí. Hemos partido hacia un lugar donde todo es desconocido, ocupado por colores primarios y plasmado en hilos de diferentes colores. Enredado y desenredado. A medida que pasa el tiempo, nos vamos sumergiendo cada vez más en un lugar que no es un lugar.

Encendiendo bosques, persiguiendo ninfas, desvistiendo muñecas, convirtiéndonos, también, en la “femme fatale” de Brian de Palma.

Teniendo un sueño lúcido en el Caribe mexicano... ya no estamos aquí. Aquel sueño continúa. Todo se abre como una cortina. Randy nos ha metido en “Le Charme Discret de La Bourgeoisie”, de Buñuel. Todo es tan real y, sin embargo, no lo es. Los actores de nuestra vida interior aparecen y desaparecen. Todo está fuera de nuestro control. Seguimos... flotando... despegando... profundizando. Todo se desvanece.

Josef Albers aparece en forma de libro. En la portada dice: “Interaction of Color”. Combinaciones cromáticas están girando a nuestro alrededor... con las hamacas del psique profundo bailando con un ritmo maravilloso. Ahí, en el interior de Sueño reconocemos personajes de la cultura pop referentes de nuestra infancia elevados a una especie de elementos sagrados. Ellos expresan con una mano muchas cosas: un gesto, a veces de paz, algunas veces un insulto, otras un signo de poder, todo envuelto en un sueño que también podría ser una pesadilla.

Hemos llegado al REM, estamos completamente en lo profundo de nuestro subconsciente.

Flotamos en una oscuridad luminosa. ¿Dónde nos lleva este sueño, Randy? “Sueño” estará expuesta hasta el 23 de marzo de 2023.