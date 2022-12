¿Le debes al SAT? Aprovecha los descuentos de hasta el 100%

El número de atenciones ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en relación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) disminuye drásticamente este mes.

Israel García Escutia, delegado de Prodecon, dijo que esto se debe a que la gente sale de vacaciones o está inmersa en temas de los festejos característicos de estas fechas, por lo que deja para después ponerse al día con el pago de sus obligaciones.

El funcionario señaló que por este motivo los contribuyentes se pierden la oportunidad de aprovechar ciertos beneficios, como la condonación de multas que la Secretaría de Hacienda otorga el último mes del año.

Último año que habrá descuentos en multas

Destacó que por última vez será hasta del 100 por ciento, ya que en 2023 no existirá más la condonación con este porcentaje, pues el beneficio máximo será del 70 por ciento y sólo en determinados casos.

Recordó que el pasado mes de septiembre se emitió por última vez la ampliación de la condonación total, pues muchas personas físicas fueron multadas, y con esto pueden solicitar el descuento y resolver su situación, pero solamente tienen el mes de diciembre para hacerlo, pues el 2023 ya no estará disponible.

García Escutia afirmó que el SAT incrementó su recaudación este año, en comparación con el 2021, lo que quiere decir que cuentan con más y mejores herramientas para seguir fiscalizando al ciudadano, por lo cual proyecta que el año siguiente tendrá más elementos para conocer nuestras actividades e ingresos.

Por ello, señaló, “es necesario que la gente sepa que existe la Prodecon, para ayudarlos a evitar que caigan en alguna irregularidad de carácter fiscal, y si ya la tienen, ayudarles a buscar una solución”.

Atención y orientación

Recordó que esta institución trabaja de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, en horario ininterrumpido durante todo diciembre.

El delegado indicó que el ciudadano no debe temer acercarse a exponer su situación, pues la Prodecon no es parte del SAT ni de ninguna autoridad fiscal, pues aunque forman parte del Gobierno, no tienen la facultad de sancionar ni es su objetivo, sino simplemente la orientación, y es del ciudadano de quien depende el cumplimiento de las recomendaciones.

¿Dónde se ubica la Prodecon en Yucatán?

Avenida Paseo Montejo número 442, x 29-A, de Mérida, Yucatán

Teléfonos: (999) 9-26-33-01/ 800- 611 - 0190 / 551- 205 - 9000