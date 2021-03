Cuando pensamos en ciencia ficción, es posible que la mente nos lleve hacia todas aquellas teorías con razones incomprensibles que siempre se han sentido ajenas a nosotros. Y es que no es fácil hablar de eso. Se necesita una serie de antecedentes estudiados para comprender siquiera cómo funcionan la física, la química y las matemáticas de todo aquello que podemos alcanzar a comprender a niveles muy básicos. En nuestros campos terrenales, las medidas para concebir al mundo son más bien primarias; sabemos cómo funciona todo pero ignoramos los detalles.

Es fascinante. La idea de comprender realmente tantos conceptos científicos me resulta una tarea a la que bien vale la pena aspirar. Imagínate en el futuro dando a conocer los detalles de esta época que nos rodea, y hacerlo de la forma más apropiada. Hablaríamos de porcentajes, de virus, de mutaciones, de anticuerpos y antígenos, y de cadenas químicas, ¡qué versados seremos! Si tan sólo nuestros futuros oyentes supieran a costa de qué hemos aprendido tanto.

En “Un expreso al futuro”, cuento de Julio Verne, estamos frente a una posibilidad que cambiaría la manera de viajar como la hemos conocido. Y es que, si pensamos en velocidad, los aviones serían nuestra primera opción. Esas máquinas aéreas que rompen el aire muy arriba en el cielo y que son capaces de cargar vidas para aterrizarlas en otro sitio en cuestión de horas.

Para el cuento que nos ocupa, un hombre cuya En múltiples ocasiones, cuando vemos a alguien con una mujer guapa o un hombre guapo, un auto lujoso, una foto en redes sociales en un viaje o un trabajo o empresa donde le va bien, lo primero que nos sale de la boca es: ¡Qué suerte tiene! Y analizando un poco la situación, debemos percatarnos de que, en la inmensa mayoría de los casos, lo que conseguimos en la vida se debe a muchos factores internos y externos. Los externos no nos competen, pues no tenemos poder y control sobre ellos, pero los internos sí, pues tenemos el total control de los mismos y dependen al 100% de nosotros y de nadie más. Aquí cinco acciones que te hacen lograr metas y que la gente confunde con “suerte”: 1.- Tu disciplina.- Para mí, el primer factor en la lista para cumplir sueños y metas es la disciplina. En cualquier ámbito que se desarrolle uno, ya sea: levantarse temprano, régimen alimenticio, cantidad y calidad de trabajo, y muchas cosas más que podemos añadir a la lista, todo depende de la disciplina y de seguir persistiendo y perseverando para alcanzar aquello que realmente querías con toda el alma. 2.- Tu fortaleza.- Las veces que te caíste y te levantaste lograron forjar tu temple y aumentar tu fortaleza, volverte resistente y aumentar el umbral del dolor. Eso te permitió seguir a pesar de las caídas, a pesar de los tropiezos y de la gente que te criticó de mala manera. identidad desconocemos y el Coronel Pierce están frente a una opción de traslado que promete dejar de lado a los aviones. Su nueva propuesta, innovadora y casi increíble, utiliza grandes tubos metálicos cubiertos de resinas resistentes al agua, y un mecanismo de fuerza capaz de unir Boston con Liverpool en aproximadamente seis horas. El momento de la prueba llega. Por dentro hay hileras con asientos para 25 personas y acabados en metal; el movimiento no puede percibirse y es tan alta la velocidad que apenas se distingue una pequeña vibración.

En momentos de asombro humano, nuestro hombre cae en un sueño profundo y solamente despierta cuando siente una gota de agua en la frente. ¡Era demasiado bueno para ser verdad! Si estaba debajo del agua, eso sólo podía significar un fin más catastrófico que el de perecer en el aire. La angustia lo hizo moverse y grande fue su sorpresa, y decepción compartida con nosotros, cuando el espacio que le rodeaba era más bien el jardín de su patio y el aspersor de agua sobre él.