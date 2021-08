Hay enunciados o máximas adoptadas por instituciones, personajes o para calificar ciertos acontecimientos. Estas frases, nos dice la RAE, son un principio, regla o proposición de conducta, generalmente admitida por quienes profesan una profesión u oficio, o bien expresan una aspiración o un ideal de vida. Es el caso del primer lema de la Escuela Naval Militar cuando fue creada por decreto de Porfirio Díaz en 1897: “El que ha de reprender, debe ser irreprensible”, que viene como anillo al dedo para algunos acontecimientos recientes.

La denuncia contra políticos, generalmente es presentada por sus pares que, por cierto, no están exentos de culpa, también son reprensibles por sus conductas, tienen “cola que les pisen”, de ahí que lo que debe ser analizado y resuelto en el plano judicial, se hace en la arena política, donde lo que menos se busca es castigar una conducta indebida, un daño al patrimonio o un delito, sino exhibir y denostar al opositor, lo cual parece no afectarles. Póngale usted el nombre y caso actual que quiera, desde ex funcionarios detenidos, desafueros tardíos, renuncias obligadas al gabinete, despidos de diplomáticos y hasta recientes intercambios del Ejecutivo con un adversario del pasado.

Si de instituciones se trata, la CFE ha dado ejemplo de incumplir su lema que se quedó en el plano aspiracional: “Empresa de clase mundial”, pues con el reciente paso de la tormenta “Grace” por la Península y los graves daños que dejó como huracán en varios municipios de Veracruz, mostró, una vez más, que la red eléctrica acusa falta de mantenimiento y su personal fácilmente es rebasado ante cualquier contingencia por menor que sea. Pero su condición de empresa dominante del mercado nos mantiene como rehenes a los usuarios de este servicio vital, además de que otras alternativas, como las energías limpias, han sido desdeñadas de la estrategia energética para los próximos años, en detrimento de la población y de empresas generadoras.

Lo mismo ocurre con la otrora poderosa Pemex, que gobiernos, administraciones corruptas y el nefasto sindicato han dejado casi en las ruinas, con menor producción y una carga fiscal que la ubica como la petrolera más endeudada del mundo, después de que por décadas fue la fuente principal de ingresos del país y un referente mundial. El incendio ocurrido el domingo en una de las plataformas en la Sonda de Campeche, con pérdida de vidas, apunta a la falta de mantenimiento, lo que es vital para este tipo de instalaciones. Y cabe recordar que, al inicio de este gobierno, en 2019, se cambió la imagen de la paraestatal con un nuevo eslogan: “Por el rescate de la soberanía”, frase que definía las aspiraciones de la 4T para Pemex y el sector energético mexicano. No obstante, ni ésta ni CFE han logrado despegar.

Las instituciones o dependencias de Gobierno no requieren de una frase o lema para ser eficientes, sino del compromiso y los valores de la burocracia, cimentados por quienes las dirigen, pues su objetivo es servir a la ciudadanía.

Anexo “1”

La caída del helicóptero

La Secretaría de Marina informó en un comunicado que ya investiga el accidente ocurrido el pasado miércoles con el helicóptero MI-17 Matrícula ANX-2218, en el municipio de Agua Blanca, Estado de Hidalgo, durante un sobrevuelo de reconocimiento y transporte de personal a las áreas afectadas por el paso del huracán “Grace”, en apoyo a los tres órdenes de gobierno. El saldo fue de al menos cuatro lesionados, no de gravedad

La aeronave se desplomó durante las maniobras de aterrizaje. Viajaban 20 personas a bordo, entre ellas el Secretario de Gobierno de Veracruz. En un video que circuló en redes sociales se observa que antes de desplomarse, el helicóptero aterrizó y volvió a intentar elevarse para finalmente caer.

En febrero de 2018, la caída de un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana en Jamiltepec, Oaxaca, provocó la muerte de al menos 13 civiles. El titular de Sedena asumió la responsabilidad y explicó que la hora en que se pretendió aterrizar (por la noche) y el polvo levantado por el aparato desorientaron al piloto. Fuentes cercanas al círculo militar señalan que el piloto, su tripulación y el jefe del escuadrón serán procesados. El pasajero de mayor jerarquía política era el titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida, cuya vida y la de los demás tripulantes estuvo en riesgo.

Recordemos que el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Francisco Blake Mora, falleció el 11 de noviembre de 2011, cuando volaba a Cuernavaca en un helicóptero Puma TPH06 del Estado Mayor Presidencial; Blake relevó a Juan Camilo Mouriño, quien murió el 4 de noviembre de 2008, al estrellarse en un avión Learjet 45 en la ciudad de México.