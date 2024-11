Proponen declarar la lengua maya como oficial de Yucatán

La declaratoria de la lengua maya como la oficial de Yucatán; la protección del derecho y fomento a la lactancia materna, así como la incorporación del derecho al cuidado digno en la Constitución Política del Estado de Yucatán, figuran entre las iniciativas que diputados del PRI y Morena presentaron ayer ante el Congreso del Estado.

En la misma sesión, diputados de Morena y el PAN coincidieron en revisar la situación en la que se encuentra la controversia constitucional que promovió Yucatán desde el año 2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del estado de Quintana Roo, que de manera unilateral modificó los limites con esta entidad afectando el territorio yucateco.

Asimismo, en tribuna, la fracción de Morena hizo referencia a que está corriendo un plazo de 180 días para que el Congreso del Estado analice la reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán, respecto de la cual expuso que están en tiempo, de que juntos, sin distinción de partidos políticos, puedan poner por delante, “no las cuotas, no el que si me das tres magistrados voto a favor, si no me los das voto en contra, las no las cuotas ni los cuates, que sea un Poder Judicial democrático”.

Iniciativas de Ley

En asuntos generales de la sesión plenaria de ayer, el diputado local Wilberth Dzul Canul presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de derecho al cuidado digno, su compañera, Verónica Interián Arguelles, presentó una iniciativa para fomentar y proteger la lactancia materna.

Mientras que la legisladora Rosana Couoh Chan presentó una iniciativa para declarar la lengua maya como la oficial de Yucatán, con el objetivo de que más personas puedan hablarla en el futuro.

Puntos de acuerdo

En la sesión de ayer diputados locales del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron tres puntos de acuerdo, los cuales fueron admitidos y turnados para segunda lectura.

Por un lado, la diputada Sayda Rodríguez Gómez presentó un punto de acuerdo para que la administración estatal proceda al nombramiento del titular de la nueva Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana del Estado de Yucatán, su compañera, Manuela Cocom Bolio, presentó un punto de acuerdo para que la administración estatal lleve a cabo un recuento de productores de maíz nativo, productores de milpa y meliponicultores, a través de un censo para que sean considerados con apoyos económicos en el presupuesto de egresos 2025.

El diputado Javier Osante Solís presentó un punto de acuerdo para que en la misma sesión de ayer el Congreso del Estado exhortara a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) para que atienda fugas de agua en un tiempo no mayor de 24 horas. La petición fue admitida por unanimidad, pero rechazada por la mayoría para someterse a discusión en ese momento, por lo que fue turnada a segunda lectura.

Efemérides

Por otra parte, también en asuntos generales, la diputada Estefanía Baeza Martínez presentó un posicionamiento relativo al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz conmemorado el 12 de noviembre. A su vez, la legisladora Larissa Acosta Escalante presentó un discurso con motivo del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado ayer; en tanto que la diputada por el PAN, María Teresa Boehm Calero presentó un posicionamiento relacionado con el Día Mundial de la Adopción conmemorado el 9 de noviembre.