Leones de Yucatán, listos para Baseball Champions League

A un par de días de arrancar la primera edición del Baseball Champions League, donde a partir de este jueves estarán los campeones de Colombia, Cuba, Estados Unidos y México, los Leones de Yucatán se declararon listos para ser los anfitriones de dicho evento y también van en busca de hacer historia y levantar el título.

Para esta competencia, los melenudos se han reforzado en todas sus líneas con las llegadas de César Valdez, Josh Fuentes, JC Escarra, Isaac Jiménez, Wilmer Ríos, Jonathan Villar, Samuel Zazueta y Faustino Carrera, esto con el objetivo de conquistar la corona.

Ayer, el relevista Williams Ramírez y el refuerzo Faustino Carrera, uno de los lanzadores mexicanos más sobresalientes de los últimos años, visitaron las instalaciones de Novedades Yucatán, donde mencionaron que se brindarán al máximo para llevar a los Leones al campeonato.

“Ahora me toca representar a México a través de los Leones de Yucatán. Me siento contento, es una plaza nueva para mí, pero me he preparado al máximo para dar lo mejor de mí. Vamos a salir a ganar y dar un buen espectáculo a la afición yucateca”, mencionó Carrera, quien hace un par de meses fue medallista de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y en las siguientes semanas disputará los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Por su parte, Ramírez, de 30 años y origen dominicano, señaló que se siente en buen nivel, luego de haber llegado a finales de la temporada 2023, y dejó en claro que va en busca de revancha tras no poder disputar el título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Me quedé con la ‘espinita clavada’ de la eliminación en la Final del Sur. Tenemos un equipo completo en todas las líneas y este torneo es un buen trampolín para mostrar el nivel que hay en la Liga de México. Logré adaptarme rápidamente, fue muy poco el tiempo que jugué en la temporada, pero sin duda me sirvió de mucho y ahora vamos por ese campeonato”, explicó Williams Ramírez, fundamental en el esquema de pitcheo del manager Roberto “Chapo” Vizcarra.

Al preguntarle a Carrera sobre si le gustaría ser considerado como uno de los abridores para la Baseball Champions League, no dudo en decir que sería un sueño. Sin embargo, también indicó que está listo para el momento en que sea requerido.

“Claro que me encantaría abrir un juego en esta tierra y estoy listo para hacerlo, pero al final el que tiene la última decisión es el manager, él dirá en qué momento entraré al juego, estoy listo cuando me requiera”, apuntó el serpentinero de 24 años de edad.

Por último, Williams Ramírez invitó al público a asistir a los juegos de los Leones de Yucatán y a los de sus oponentes, ya que son competencias que muy pocas veces se repiten.

“El nivel estará muy bueno, hay jugadores de buen recorrido, por lo que será un tremendo espectáculo para la afición. Esperamos contar con su apoyo, así como lo demostraron durante los últimos playoffs”, externó Ramírez.

La venta de boletos para el Baseball Champions League se encuentra disponible a través del sitio web de leones.mx, así como en las tiendas oficiales del equipo melenudo y en las taquillas del Parque “Kukulcán Álamo”.