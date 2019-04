William Sierra/Mérida

El amargo sabor de la derrota se sigue paladeando en las fauces de Leones de Yucatán, que no puede dejar esa irregularidad que lo ha caracterizado en esta temporada, en la que sufrió una derrota más, la número 14, ante Pericos de Puebla que contó con joya de un imparable de Mauricio Lara para llevarse la serie por pizarra de 6-2, ante la desilusión de los aficionados en el "Kukulcán Álamo".

Algo ya debe de hacerse, las cosas no están saliendo, el buen beisbol no se está dando. Anoche, solo pudieron batear tres jits por 11 del rival, que aseguró el triunfo con ataque de cuatro carreras en la quinta, y aunque esta vez no hubo reclamos

airados, la cara desencajada de los peloteros selváticos lo decía todo. ¿Será que fue la última serie de Luis Carlos Rivera al frente de Leones?

Chad Gaudin debutó en la octava pero le tocó el desatino de un Yeison Ascencio, que defendiendo el jardín izquierdo tuvo un mal fildeo que se tradujo en dos carreras.

Los aficionados disfrutaron un buen partido de pelota, tremendo duelo de pitcheo entre José Samayoa y el perico Mauricio Lara. Ambos han tenido excelentes salidas, la efectividad con la que abrieron el juego lo indica. De 2.81 de Lara y 1.80 del derrotado Samayoa (0-1).

Samayoa logró salir adelante aunque con ligeros contratiempos en la primera y segunda entradas, cuando dos plumíferos se colocaron en los senderos.

El encanto acabó de manera abrupta con dos fuera en la quinta, aunque a favor de Samayoa habrá de aclarar que la mecha que prendió la ofensiva de cuatro registros se dio cuando el antesalista Alex Valdez no detuvo una línea fuerte pero directa hacía él de Alberto Carreón.

Después vendrían cuatro imparables consecutivos, incluido triple de dos registros de Jesús Arredondo, quien anotó con oportuno de Miguel Guzmán. La de la quiniela la trajo al plato Danny Ortiz.

Samayoa ya no salió en la sexta. Perdió, pero de manera irónica mejoró su efectividad en 0.86 para ser el mejor de la Liga. Las carreras que admitió con siete jits fueron sucias.

El ganador Lara (1-3), por su lado, tuvo una salida impresionante. Retiró en orden a los primeros once que enfrentó y aunque al número 12, Alex Valdez lo ponchó, alcanzó la inicial por wildpich.

Finalmente, Luis Felipe Juárez le bateó el primer inatrapable a Lara, pero que batazo. Fue un panorámico cuadrangular que se estrelló en los espectaculares del bosque izquierdo al abrir la quinta tanda. Eso fue todo el daño que permitió el derecho

de Hermosillo, Sonora.

El segundo incogible de Yucatán también fue del “Pepón” Juárez, un doblete, tras el cual anotó con un batazo flojo de Sebastián Valle que picó detrás de la inicial.