Toros de Tijuana embiste a Leones de Yucatán

William Sierra/Mérida

Leones de Yucatán anotó cuatro veces en la octava, pero al final no fue suficiente para evitar caer 6-5 ante su anfitrión Toros de Tijuana, que tuvieron que echar mano de Jake Sánchez, su taponero de lujo, para aplacar la rebelión felina, en partido que acabó poco después de la medianoche, tiempo de Mérida.

Sánchez retiró en orden a los últimos cuatro que enfrentó par su noveno salvamento. Los seis brazos de casa acabaron empachados con la cantidad de chocolates que dieron con 12, siendo los mejores clientes, Walter Ibarra, con tres, y a dos, Nico Noel, Jonathan Jones y Jorge Flores. Ganó Gerardo Sánchez.

Hasta antes de la reacción, en la octava, cómo debieron estar suspirando en la cueva melenuda, el bateo oportuno de Héctor “La Vieja” Hernández en este primero de la serie, en especial en los primeros episodios en los que los selváticos adolecieron del contacto oportuno, y es que, en la segunda, dejaron dos corredores en posición de anotar, al igual que en la tercera, y uno, en la quinta.

De hecho, el primer registro de Yucatán en la segunda fue de “caballito”.

“La Vieja” se quedó en casa, luego de la lesión que sufrió el pasado domingo en el “Kukulcán Álamo”, tras acabar en 23 juegos su racha bateando al menos un jit por partido.

Ahora sí Miguel Peña salió con el número adecuado, no como ocurrió el viernes pasado en Mérida, donde se presentó en la loma con otro en los dorsales siendo expulsado sin realizar un lanzamiento. Ante su ex equipo, sin embargo, no las tuvo todas consigo y perdió en cuatro entradas y un tercio, permitiendo seis registros, siendo Ricky Álvarez y Maxwell León su dolor de cabeza.

Álvarez remolcó en la primera a León, con sencillo, y añadió otra a la pizarra con jonrón al abrir la quinta. León, quien bateó de 3-3, incluido par de dobles y produjo dos de las tres que anotó Tijuana en la tercera. También dio jonrón Gabriel Gutiérrez, en la cuarta entrada.